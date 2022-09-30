Своими мыслями о войне в Украине на конференции, посвященной гособороне в рамках высших курсов по государственной обороне, с Postimees поделился постоянный представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк.
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ЮРИ ЛУЙК ⟩ Война может длиться очень долго
Война может длиться очень долго
Я думаю, что война может длиться еще очень долго. Если русские смогут перебросить новый контингент в районы восточной Украины, их там можно будет удержать надолго. Если не будет обвала фронта, как в Харькове.
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