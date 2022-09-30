ЮРИ ЛУЙК ⟩ Война может длиться очень долго

Я думаю, что война может длиться еще очень долго. Если русские смогут перебросить новый контингент в районы восточной Украины, их там можно будет удержать надолго. Если не будет обвала фронта, как в Харькове.

Есть ряд причин, по которым российская мобилизация не удалась. А самая простая причина в том, что Россия фактически ликвидировала свою мобилизационную систему в 2008-2009 годах и перешла на профессиональную армию. Поэтому большой логистической системы обучения, которая была у россиян до этого, уже нет, и многое из того, что решил осуществить Владимир Путин, приходится начинать с нуля. И сейчас там определенно возникла связанная со всем этим всякого рода путаница.