Сегодня правительство Норвегии сообщило, что мобилизация в России и возможный запрет на выезд для россиян увеличивает риск незаконного пересечения границы и по этой причине страна усилит готовность и контроль на приграничных территориях.
Норвегия усилит готовность и контроль на границе с Россией
«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, здесь ситуация иная. Стурскуг – наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о событиях на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», – сказала министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.
Правительство ужесточило практику выдачи виз россиянам в мае, и после этого туристические визы россиянам практически не выдаются, отметили в министерстве. Также Норвегия с 22 сентября по примеру других стран ЕС приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Погранпункт Борисоглебск-Стурскуг является на данный момент единственным способ для россиян попасть на территорию шенгенской зоны. Власти Финляндии ранее заявили, что закроют границу для россиян с шенгенскими визами в ночь на 30 сентября.