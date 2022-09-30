Норвегия усилит готовность и контроль на границе с Россией

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, здесь ситуация иная. Стурскуг – наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о событиях на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», – сказала министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.