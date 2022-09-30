В США майор в отставке и его жена обвиняются в попытке шпионажа в пользу России

В США бывшему военному и его супруге предъявлено обвинение в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных в здоровье американских военнослужащих, сообщили в четверг, 29 сентября, американские СМИ. По сведениям министерства юстиции США, майор-трансгендер в отставке Джейми Ли Генри, бывший военный врач, и его супруга Анна Габриэлян, профессиональный анестезиолог, намеревались передать России индивидуальные медицинские данные военных США, к которым они имели служебный доступ.

The first transgender officer in the U.S. army... was just indicted for spying for Russia.



Major Jamie Lee Henry and Henry's spouse tried to pass medical records to Russian intelligence.



Did nobody tell them how transgenderism is viewed in Russia? Wild story. pic.twitter.com/C4Mbu89Afg — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) September 29, 2022

Из обвинительного заключения следует, что преступное намерение появилось у супружеской пары после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Габриэлян 17 августа встретилась с человеком, которого она считала российским госслужащим, но который на самом деле был агентом ФБР под прикрытием.