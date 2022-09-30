Майора-трансгендера Джейми Ли Генри и его жену обвиняют в намерении передать России данные о здоровье военнослужащих США. Они попались, предложив служебную информацию агенту ФБР под прикрытием, пишет Deutsche Welle.
В США майор в отставке и его жена обвиняются в попытке шпионажа в пользу России
В США бывшему военному и его супруге предъявлено обвинение в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных в здоровье американских военнослужащих, сообщили в четверг, 29 сентября, американские СМИ. По сведениям министерства юстиции США, майор-трансгендер в отставке Джейми Ли Генри, бывший военный врач, и его супруга Анна Габриэлян, профессиональный анестезиолог, намеревались передать России индивидуальные медицинские данные военных США, к которым они имели служебный доступ.
The first transgender officer in the U.S. army... was just indicted for spying for Russia.— Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) September 29, 2022
Major Jamie Lee Henry and Henry's spouse tried to pass medical records to Russian intelligence.
Did nobody tell them how transgenderism is viewed in Russia? Wild story. pic.twitter.com/C4Mbu89Afg
Из обвинительного заключения следует, что преступное намерение появилось у супружеской пары после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Габриэлян 17 августа встретилась с человеком, которого она считала российским госслужащим, но который на самом деле был агентом ФБР под прикрытием.
Габриэлян сказала ему, что она «мотивирована патриотизмом по отношению к России» и хотела бы «оказать России любую возможную помощь, даже если это приведет к увольнению или тюремному заключению». Она также вызвалась привлечь к делу своего мужа, заявив, что у него, среди прочего, имеется информация о военной помощи США Украине.
Встреча с агентом ФБР
На следующей встрече, состоявшейся 31 августа, уже Генри сказал агенту, что он «привержен России» и даже подумывал о том, чтобы пойти добровольцем в армию РФ. Через некоторое время супружеская пара действительно передала агенту ФБР под прикрытием информацию о шести действующих и бывших военнослужащих США и их семьях.
СМИ не приводят позиции обвиняемых по этому делу. Им грозит пять лет федеральной тюрьмы по обвинению в сговоре, и по 10 лет за каждую переданную медицинскую карточку – то есть, в совокупности, до 65 лет лишения свободы.
Генри служил штатным врачом-интернистом на крупной армейской базе в Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. В 2015 году стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США, но сейчас он просит вновь называть его в мужском роде.