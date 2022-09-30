В сентябре инфляция в Эстонии превысила 24%

В то же время в Эстонии инфляция замедлилась с 25,2 процента до 24,2, что, в свою очередь, стало самым высоким показателем во всей еврозоне в сентябре.

По темпам роста инфляции на втором месте за Эстонией оказалась Литва – там рост цен ускорился с 21,1 процента в августе до 22,5 процента в сентябре. В Латвии в августе показатель инфляции составил 21,4%, а в сентябре 22,4 процента, сообщили BNS в пресс-службе Евростата.

В целом потребительские цены (индекс HICP) в еврозоне в сентябре увеличились на 10% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 9,1% в августе и обновила максимум с начала ведения расчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста – на 9,7%.

Нынешний уровень инфляция в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в сентябре увеличились на 4,8% в годовом выражении по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц.

Стоимость энергоресурсов взлетела на 40,8% (в августе – на 38,6%). Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 11,8% (на 10,6%), промышленные товары – на 5,6% (на 5,1%), услуги – на 4,3% (на 3,8%).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в этом месяце увеличились на 4,8% в годовом выражении против 4,3% в августе.

Рост потребительских цен в еврозоне в сентябре составил 1,2% относительно предыдущего месяца. В августе данный показатель вырос на 0,6%.