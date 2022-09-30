Универсальную услугу в Эстонии готовы предоставлять 14 предприятий

Об этом BNS сообщило Минэкономики, напомнив, что продавец электроэнергии, являющийся поставщиком универсальной услуги, обязан предложить электроэнергию с универсальной услугой бытовому потребителю в случае, если его нынешний пакет электроэнергии дороже цены универсальной услуги. Продавец за семь дней извещает своего клиента-потребителя о решении перевести его на стоимость универсальной. Если данный потребитель не желает использовать цену универсальной услуги, потребитель должен сообщить об этом продавцу не позднее чем за два дня до вступления изменения в силу.

Все же при желании на универсальную услугу при желании могут перейти и те бытовые потребители, которым это не было предложено автоматически. Если потребитель меняет продавца с целью использования универсальной услуги или если его автоматически не переводит на универсальное обслуживание его нынешний продавец, он должен сам сообщить продавцу о своем желании. В этом случае подключиться к универсальной услуге можно так же, как при смене пакета электроэнергии.

Если домашний потребитель до сих пор не выбрал ни одного пакета электроэнергии и вместо этого пользуется общей услугой, то с 1 октября он будет автоматически переведен на цену, приравненную к цене универсальной услуги.

Департамент конкуренции установил для энергетической компании Enefit Power временную цену производителя электроэнергии, на основании которой с 1 октября продавцы электроэнергии начнут предлагать универсальную услугу потребителям электричества.

Цена производства, установленная Департаментом по конкуренции, составляет 154,08 евро/МВтч или 15,4 цента/кВтч. Цена производителя не является конечной ценой для потребителя, к ней добавляются себестоимость реализации продавца электроэнергии и разумная прибыль, а также НДС.