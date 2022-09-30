14 предприятий в Эстонии на сегодняшний день уведомили Министерство экономики и коммуникаций о своем желании предоставлять универсальную услугу: Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas, AS Alexela, Elektrum Eesti OÜ, TS Energia OÜ, Saku Maja OÜ, AS Elveso, Ramsi Turvas AS., Electric Terminal OÜ, Sagro Elekter OÜ, Alexela Energia Tenused AS, 220 Energia OÜ, Scener OÜ и Veerenni Jaotusvõrk OÜ.
Универсальную услугу в Эстонии готовы предоставлять 14 предприятий
Об этом BNS сообщило Минэкономики, напомнив, что продавец электроэнергии, являющийся поставщиком универсальной услуги, обязан предложить электроэнергию с универсальной услугой бытовому потребителю в случае, если его нынешний пакет электроэнергии дороже цены универсальной услуги. Продавец за семь дней извещает своего клиента-потребителя о решении перевести его на стоимость универсальной. Если данный потребитель не желает использовать цену универсальной услуги, потребитель должен сообщить об этом продавцу не позднее чем за два дня до вступления изменения в силу.
Все же при желании на универсальную услугу при желании могут перейти и те бытовые потребители, которым это не было предложено автоматически. Если потребитель меняет продавца с целью использования универсальной услуги или если его автоматически не переводит на универсальное обслуживание его нынешний продавец, он должен сам сообщить продавцу о своем желании. В этом случае подключиться к универсальной услуге можно так же, как при смене пакета электроэнергии.
Если домашний потребитель до сих пор не выбрал ни одного пакета электроэнергии и вместо этого пользуется общей услугой, то с 1 октября он будет автоматически переведен на цену, приравненную к цене универсальной услуги.
Департамент конкуренции установил для энергетической компании Enefit Power временную цену производителя электроэнергии, на основании которой с 1 октября продавцы электроэнергии начнут предлагать универсальную услугу потребителям электричества.
Цена производства, установленная Департаментом по конкуренции, составляет 154,08 евро/МВтч или 15,4 цента/кВтч. Цена производителя не является конечной ценой для потребителя, к ней добавляются себестоимость реализации продавца электроэнергии и разумная прибыль, а также НДС.
Установленная Департаментом конкуренции цена производителя универсальной услуги является лишь частью расчета, а окончательная стоимость услуги для потребителя составит 18-19 центов за киловатт-час, из которых вычитается государственная компенсация в размере 5 центов за киловатт-час. Об этом в пятницу на пресс-конференции по теме универсальной услуги сообщил глава отдела энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Рейн Вакс.