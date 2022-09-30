Известная спортсменка зарегистрировалась на OnlyFans, чтобы заработать на Олмипиаду

32-летняя Кристи представляла сборную Великобритании на трех Олимпийских играх, но объявила о завершении карьеры после того, как в начале этого года из-за травмы не смогла участвовать в соревнованиях в Пекине.

Однако сейчас она изменила свое решение и решила выступить на Олимпиаде Милана-Кортины в 2026 году. Чтобы собрать деньги на возвращение она присоединилась к сервису онлайн-подписки OnlyFans.

Кристи пообещала загружать пикантный контент и даже дразнила своих подписчиков фотографией топлесс.

Кристи еще не выиграла ни одной медали в своих трех Олимпийских играх, вылетев из борьбы после серьезных инцидентов. Так, на соревнованиях в Сочи уже в первом повороте дистанции британка спровоцировала массовое падение, в результате чего была дисквалифицировала и отброшена сразу на восьмое итоговое место, пропустив вперёд ещё и четырёх участниц утешительного финала. Две другие дистанции также закончились для Кристи фатально – на 1500 метров она упала, а на 1000 метров снова получила дисквалификацию.

Но неудачи спортсменку не остановили. После объявления о своих планах вернуться Элис Кристи продала свой дом в Великобритании и твердо нацелилась на квалификацию и попадание на подиум в 2026 году.