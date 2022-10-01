История ⟩ Как над Таллинном летал самый большой в мире дирижабль

Осенью 1930 года эстонские газеты регулярно сообщали график движения «Графа Цеппелина», чтобы все желающие точно могли знать дату и ориентировочное время его прибытия. Утром 24 сентября дирижабль вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Латвии и взял курс на Таллинн. Первым крупным городом на его пути стал Пярну. Люди замечали дирижабль в деревнях и на хуторах, отрываясь от работы и глазея на невиданное чудо техники. Первым приближающийся к столице дирижабль заметил часовой с башни Длинного Германа. Это было в 12:25, хотя сначала планировалось, что дирижабль прибудет с утра. Многие горожане уже давно заняли места получше и ждали прибытия аппарата, стоя на ветру в плохую погоду. Однако воздухоплаватели появились лишь к обеду, что заставило зевак проклинать хваленую немецкую точность, которая на сей раз подвела (Postimees от 25.09.1930).

Центр города и Нарвское шоссе были заполнены зрителями, занятия в школах также были на время прерваны, чтобы тысячи людей могли собственными глазами увидеть летающее чудо техники. Газеты писали, что во всех офисах и зданиях царила полнейшая тишина: все высыпали на улицу, где, в свою очередь, остановилось автомобильное движение. Дирижабль вызвал живой интерес у всех без исключения.

Покрасовался и улетел

Фотограф поймал кадр с дирижаблем прямо над Ратушей, 1930 год. Фото: ОТТО ГРОХМАНН. СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

Тысячи людей обсуждали устройство дирижабля и поражались его виду над городом, отмечая, что машина напоминает гигантскую «летающую сигару серого цвета». Всего дирижабль на радость зрителям сделал над Таллинном три круга, однако приземления в эстонской столице не планировалось. В итоге он направился в сторону Ласнамяэ, где опустился на высоту всего 50 метров, чтобы сбросить почтовый мешок с письмами. Почту на военный аэродром Ласнамяэ спустили при помощи парашюта. В Таллинн привезли около 1000 писем, причем почти треть из них не передали из других городов, а выслали сами пассажиры. Так их друзья получили открытки или письма с заветным штампом дирижабля. Затем дирижабль направился в Хельсинки, где тоже покружил над городом, а затем улетел в Стокгольм и совершил там плановую посадку. Через год тот же самый дирижабль вновь пролетел над Таллинном и частью Эстонии по пути в Ленинград, откуда направился в полярную экспедицию. Но в тот раз воздушное судно пробыло над городом считаные секунды и разглядеть его успели совсем немногие.