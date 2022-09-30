Проводить «референдумы», чтобы обосновать аннексию чужих территорий, придумал не Путин

В 2014 году аналогичным образом Россия аннексировала Крым, хотя Путин не первый политик в истории, придумавший использовать «референдумы» и «выборы», чтобы обосновать насильственный захват чужих территорий. Во всех подобных ситуациях «голосование» сопровождалось давлением, манипуляциями и угрозами. Вот три примера из недавней истории, пишет «Медуза».

Аншлюс: Гитлер удовлетворяет свои территориальные амбиции и присоединяет к рейху Австрию

Нацисты пытались установить контроль над Австрией с самого прихода к власти в Германии в начале 1933 года. Рассчитывая осуществить государственный переворот, члены местного отделения СС в июле 1934-го смертельно ранили австрийского федерального канцлера Энгельберта Дольфуса. Однако путч провалился, и власть осталась под контролем сторонников независимости страны от Третьего рейха.

Четыре года спустя Гитлер чувствовал себя намного увереннее, у него появились силы, чтобы совершить вторую попытку аннексии «маленьких» соседей. Франция, СССР и Великобритания в этот момент были слишком сосредоточены на глобальных вопросах и не интересовались судьбой Австрии — а многие дипломаты и вовсе считали, что нацисты «успокоятся», если «задобрить» их новыми территориями. В самом рейхе пропаганда повторяла, что Австрия мечтает воплотить свою судьбу, войдя в состав Германии, к тому же большинство ее граждан имеют немецкие корни, так что никто не сможет противостоять «исторической необходимости».