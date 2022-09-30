Аас об универсальной услуге: детским садам, больницам и домам попечения грозит опасность

«Правительство, к сожалению, не учло предложения Центристской партии установить доступную цену на электроэнергию в условиях высокой инфляции. 55% от цены на электричество, которую составляет квота на выбросы CO2, необходимо упразднить. Кроме того, цена на СО2 колеблется и, вероятно, будет расти. Поэтому уже в ближайшее время цена на СО2 может быть выше, чем заложенная в расчеты – 60 евро за тонну», – пояснил Аас в переданном пресс-релизе.

Аас отметил, что прошлое правительство по инициативе центристов снизило сетевую плату для частных потребителей на 100%, а для предприятий – на 50%. «Благодаря нашим методам цена на электричество составляла 12 центов за киловатт-час, кроме того уменьшало цену для потребителя и отсутствие сетевой платы. Для тех, чьи доходы ниже среднего, были разработаны меры поддержки, благодаря чему цена на электроэнергию для них составляла 6 центов киловатт-час», – напомнил Аас.

«Вызывает сожаление, что универсальная услуга не распространяется на детские сады, школы, больницы, дома попечения и другие муниципальные учреждения. Существует реальная опасность, что в отопительный период эти учреждения придется частично или полностью закрыть, сокращать работников и понижать температуру в помещениях», – добавил он.