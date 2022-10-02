Случалось ли так, что внутренний голос подсказывает, что не все чисто, но мы гоним от себя эти мысли?
Почему мы идем на самообман? Объясняет психолог
Мы постоянно занимаемся самообманом. В мелочах и по-крупному. Ставим будильник на 6:00 и потом переводим часы еще на 15 минут. Обещаем себе с понедельника начать бегать и не начинаем. Убеждаем себя, что у нас все хорошо в отношениях, хотя чувствуем раздражение к партнеру. Иногда самообман становится проблемой: «у меня нет зависимости, я могу бросить в любой момент, просто не хочу», «конечно мне повысят зарплату, просто нужно подождать», «он же обещал, что мы поженимся», «ну и что, что так дешево, надо попробовать».
Нет, конечно, никто из нас не хочет ходить в дураках или кусать локти. Просто иногда так хочется, чтобы красивая картинка оказалась реальностью, а обещания реализовались на сто процентов. Мы настолько этого хотим, что начинаем цепляться за желаемое и закрывать глаза на действительное. В этот конкретный момент мы подсознательно выбираем комфорт и оттягиваем момент напряжения, которое возникнет, как только мы посмотрим правде в глаза. Включаются защитные механизмы, такие как вытеснение или избегание. Но это как ходить с закрытыми глазами, постоянно на что-то натыкаясь и собирая синяки. Открыть глаза на правду, может быть, неприятно, но поможет избежать не только ушибов, но и серьезных травм.
Решиться и признать
Временный комфорт может так нас занимать, что мы легко пропускаем важную информацию о своих потребностях. Мой знакомый уже несколько лет страдает от грыж в позвоночнике. Он годами закрывал глаза на боль. Когда она стала нестерпимой, пришлось обратиться к врачам. Они порекомендовали похудеть и заняться спортом. Знакомый продолжал переедать, надеясь, что достаточно 15 минут упражнений раз в несколько дней. Результатом такого самообмана стала операция, хотя был шанс ее избежать.
Другой тип самообмана касается наших отношений с окружающими. Тут важно быть честным со своими чувствами. Например, моя клиентка болезненно переживает расставание с парнем, который с первого свидания говорил с ней о своих склонностях к полиамории – форме согласованных отношений с разными партнерами. Ей не нравились эти разговоры, но она «надеялась, что он полюбит ее и ему будут не нужны другие девушки». В данной ситуации клиентка вытеснила свои убеждения на периферию, чтобы не быть одной.
Иногда самообман может быть связан с погоней за «идеалом», когда мы пытаемся соответствовать чьим-то ожиданиям, стремясь показать себя с лучшей, как нам кажется, стороны. Наглядный пример – это «идеальные» образы в социальных сетях, за которыми скрываются совсем не идеальные люди. Косметика и фильтры могут привести к потере уникальности и естественности, адекватного преставления о себе и других людях. Тут недалеко до невроза.
Прививка от самообмана
Единственный способ не лгать себе – прислушиваться к внутреннему голосу, который нашептывает правду. А потом научиться брать на себя ответственность за отделение важного от второстепенного. Если есть ощущение, что не все гладко, это имеет смысл. Скорее всего, и в действительности что-то не так. В этот момент важно остановиться и внимательно прислушаться: что происходит? Если мне дискомфортно, на что я закрываю глаза? Честный самоанализ – отличное противоядие от самообмана.
Но это только половина дела. Если вы сумели добиться честности перед собой, нужно услышать и ту часть, которая подталкивает к этому самообману. Ведь в этот момент нами также руководит какая-то неудовлетворенная потребность, и ее также важно заметить. Например, в истории с клиенткой, которую не устраивали отношения с парнем, триггером самообмана было одиночество. Услышать обе части, подойти ответственно к своим потребностям и найти вариант, который позволит реализовать разные желания – не такая уж невыполнимая задача. Неоспоримое преимущество этого варианта – гармоничные отношения с собой и миром. Звучит самонадеянно, а на деле – это искренность в отношениях с собой плюс волевое решение, предполагающее выбор трудного пути. Это значит – не только усилие по преодолению себя, но и значительные временные затраты.
Но иногда даже самообман может принести пользу. Наверняка вы хоть раз в жизни, да использовали нехитрый прием, когда в минуту накатывающего бессилия или тревоги говорили себе: «Я справлюсь, у меня все получится». В момент произнесения эти слова не соответствуют ощущениям, но помогают усилить нужное состояние, спрятанное глубоко внутри. Самообман? Да, но идущий на пользу. И самое важное, что мы вновь выбираем путь саморазвития. Ведь и в истории с самообманом главное – чтобы не ситуация управляла нами, а мы ситуацией.
Как не лгать себе?
• Прислушаться к наименее приятной информации, которая часто мучает вас (бросить курить, похудеть, прервать отношения).
• Выделить в этой информации наиболее важное, самое существенное (источник, признаки протекания).
• Выявить причины самообмана (привычки, расстройство пищевого поведения, идеальный образ себя).
• Принять волевое решение и встать на долгий путь преодоления себя.
• Осознать, что теперь не ситуация управляет вами, а вы ситуацией.