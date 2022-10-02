Почему мы идем на самообман? Объясняет психолог

Мы постоянно занимаемся самообманом. В мелочах и по-крупному. Ставим будильник на 6:00 и потом переводим часы еще на 15 минут. Обещаем себе с понедельника начать бегать и не начинаем. Убеждаем себя, что у нас все хорошо в отношениях, хотя чувствуем раздражение к партнеру. Иногда самообман становится проблемой: «у меня нет зависимости, я могу бросить в любой момент, просто не хочу», «конечно мне повысят зарплату, просто нужно подождать», «он же обещал, что мы поженимся», «ну и что, что так дешево, надо попробовать».

Нет, конечно, никто из нас не хочет ходить в дураках или кусать локти. Просто иногда так хочется, чтобы красивая картинка оказалась реальностью, а обещания реализовались на сто процентов. Мы настолько этого хотим, что начинаем цепляться за желаемое и закрывать глаза на действительное. В этот конкретный момент мы подсознательно выбираем комфорт и оттягиваем момент напряжения, которое возникнет, как только мы посмотрим правде в глаза. Включаются защитные механизмы, такие как вытеснение или избегание. Но это как ходить с закрытыми глазами, постоянно на что-то натыкаясь и собирая синяки. Открыть глаза на правду, может быть, неприятно, но поможет избежать не только ушибов, но и серьезных травм.

Решиться и признать