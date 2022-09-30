Председатель экономической комиссии Рийгикогу Кристен Михал в пятницу на проходящей в Таллинне конференции по энергетике, организованной Академией либерализма, заявил, что вместо того, чтобы устраивать состязания между производителями разных видов энергии, стоило бы сосредоточиться на более быстром создании новых мощностей.
Михал: энергетика является оружием России в борьбе с европейскими устоями
Об этом BNS сообщили организаторы мероприятия. По словам Кристена Михала, горючий сланец необходимо использовать до тех пор, пока он нужен Эстонии. По словам Михала, темпы повышения энергоэффективности зданий должны значительно возрасти, потому что 50 процентов конечного потребления энергии приходится на здания и, по оценкам экспертов, в ближайшие 30 лет там можно будет сэкономить 70 процентов затрат на отопление и 20 процентов энергии.
Председатель экономической комиссии Рийгикогу в очередной раз заявил, что энергетика является оружием Российской Федерации в борьбе с европейскими устоями и самоопределением. «В мирное время сидеть на топливной трубе комфортно, а во время кризиса сразу понимаешь, с кем приходится вести переговоры», – сказал Михал.
«Когда премьер-министр напоминает о ставшем известным лет десять-двадцать лет факте, что Российская Федерация может сделать что-то неразумное лишь для того, чтобы испортить жизнь Эстонии, то в чем проблема – в предостережении или наоборот, в том, что некоторые критики хотели бы уже забыть об этой надоевшей войне?» – задался вопросом Михал.
«Чтобы оставаться независимыми от мировых потрясений, нам нужно, с одной стороны, больше возобновляемой энергии и накопителей энергии. С другой стороны, нужно больше и управляемых мощностей, например, через десять лет построить атомную электростанцию. В то же время, пока не появится альтернатива, не стоит отказываться от использования горючего сланца. Этой зимой, например, произведенное из него топливное масло заменит газ и вообще позволит решить проблемы цен на энергию», — сказал Михал.
Он добавил, что стул не стоит на одной ножке, так же и энергетика. «Только возобновляемых источников энергии недостаточно, с точки зрения цены и загрязнения конкурирует не только горючий сланец, важно, чтобы был и целостный подход. Также важно получить ответ на вопрос — кто несет ответственность за то, чтобы миллиарды в этой войне были использованы с умом – и для того, чтобы разработкам дали зеленый свет, то кто этот человек в наших государственных учреждениях, в каком офисе мы можем его найти?» – заметил Михал.
По словам Михала, помимо увеличения производства, нельзя недооценивать сокращение энергопотребления, экономию как стратегическую цель. «Это должно быть на первом плане для всех жителей Эстонии. Сделать дома более утепленными, по возможности заменить импорт отечественным, сделать бытовую технику более эффективной и энергоэффективной. Государственное регулирование цен, которое снижает инициативу по энергосбережению, не является долгосрочным решением», — сказал Михал.