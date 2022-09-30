Михал: энергетика является оружием России в борьбе с европейскими устоями

Об этом BNS сообщили организаторы мероприятия. По словам Кристена Михала, горючий сланец необходимо использовать до тех пор, пока он нужен Эстонии. По словам Михала, темпы повышения энергоэффективности зданий должны значительно возрасти, потому что 50 процентов конечного потребления энергии приходится на здания и, по оценкам экспертов, в ближайшие 30 лет там можно будет сэкономить 70 процентов затрат на отопление и 20 процентов энергии.

Председатель экономической комиссии Рийгикогу в очередной раз заявил, что энергетика является оружием Российской Федерации в борьбе с европейскими устоями и самоопределением. «В мирное время сидеть на топливной трубе комфортно, а во время кризиса сразу понимаешь, с кем приходится вести переговоры», – сказал Михал.

«Когда премьер-министр напоминает о ставшем известным лет десять-двадцать лет факте, что Российская Федерация может сделать что-то неразумное лишь для того, чтобы испортить жизнь Эстонии, то в чем проблема – в предостережении или наоборот, в том, что некоторые критики хотели бы уже забыть об этой надоевшей войне?» – задался вопросом Михал.