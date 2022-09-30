Elektrilevi резко повысит плату за сетевую услугу

Повышение сетевой платы помогает покрыть рост цен на потерянную электроэнергию и гарантирует, что Elektrilevi сможет продолжать инвестировать в надежность электросети и в повышение мощностей для подключения новых малых производителей по всей Эстонии. За последние десять лет потребление электроэнергии в сети Elektrilevi последовательно снижалось в общей сложности почти на 100 ГВтч (что соответствует потреблению 30 000 домохозяйств). Доля потерь в сети за этот период снизилась с 5,8% до 3,9%.

«Elektrilevi является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Эстонии и нуждается в электроэнергии для покрытия физических потерь, возникающих при передаче по сети, и для обеспечения функционирования электросети. В августе Elektrilevi понесла убытки в размере 3,4 млн евро из-за высоких цен на электроэнергию. Чтобы быть в состоянии обеспечить электроснабжение и быть хорошо подготовленными к кризисным ситуациям, мы должны ежедневно инвестировать в усиление сети. К сожалению, имея убытки, это невозможно», – прокомментировал причину повышения председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

«В 2023 году мы планируем сделать более надежной около 1000 км электросети. Кроме того, в госбюджетной стратегии правительство решило выделить Elektrilevi 49 млн евро, которые мы направим на ускорение подключения к сети оборудования малых производителей и снижение цены на подключение. Решение правительства показывает, что мы на правильном пути и что нашу работу заметили», — добавил Хярм.

В 2022 году Elektrilevi инвестирует около 100 миллионов евро для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

По состоянию на конец августа в сети Elektrilevi насчитывается более 12 000 производителей электроэнергии, в том числе 6318 микропроизводителей. В этом году 1903 клиента запустили микропроизводство. В 2021 году микропроизводители произвели для сети около 26 ГВтч электроэнергии, что соответствует потреблению электроэнергии почти 8000 домохозяйств. В 2022 году (на сегодняшний день) микропроизводители передали в сеть около 41,5 ГВтч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии 12 700 домохозяйствами.