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Elektrilevi резко повысит плату за сетевую услугу

rus.postimees.ee
Elektrilevi резко повысит плату за сетевую услугу
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Подстанция.
Подстанция. Фото: Peeter Langovits

Департамент конкуренции утвердил новую сетевую плату Elektrilevi, которая увеличится в среднем на 13 процентов с 1 января 2023 года из-за значительного повышения цены на электроэнергию, пишет Postimees.

Повышение сетевой платы помогает покрыть рост цен на потерянную электроэнергию и гарантирует, что Elektrilevi сможет продолжать инвестировать в надежность электросети и в повышение мощностей для подключения новых малых производителей по всей Эстонии. За последние десять лет потребление электроэнергии в сети Elektrilevi последовательно снижалось в общей сложности почти на 100 ГВтч (что соответствует потреблению 30 000 домохозяйств). Доля потерь в сети за этот период снизилась с 5,8% до 3,9%.

«Elektrilevi является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Эстонии и нуждается в электроэнергии для покрытия физических потерь, возникающих при передаче по сети, и для обеспечения функционирования электросети. В августе Elektrilevi понесла убытки в размере 3,4 млн евро из-за высоких цен на электроэнергию. Чтобы быть в состоянии обеспечить электроснабжение и быть хорошо подготовленными к кризисным ситуациям, мы должны ежедневно инвестировать в усиление сети. К сожалению, имея убытки, это невозможно», – прокомментировал причину повышения председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

«В 2023 году мы планируем сделать более надежной около 1000 км электросети. Кроме того, в госбюджетной стратегии правительство решило выделить Elektrilevi 49 млн евро, которые мы направим на ускорение подключения к сети оборудования малых производителей и снижение цены на подключение. Решение правительства показывает, что мы на правильном пути и что нашу работу заметили», — добавил Хярм.

В 2022 году Elektrilevi инвестирует около 100 миллионов евро для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

По состоянию на конец августа в сети Elektrilevi насчитывается более 12 000 производителей электроэнергии, в том числе 6318 микропроизводителей. В этом году 1903 клиента запустили микропроизводство. В 2021 году микропроизводители произвели для сети около 26 ГВтч электроэнергии, что соответствует потреблению электроэнергии почти 8000 домохозяйств. В 2022 году (на сегодняшний день) микропроизводители передали в сеть около 41,5 ГВтч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии 12 700 домохозяйствами.

Прейскурант, который вступит в силу в январе, можно найти на сайте Elektrilevi. Повышение сетевой платы будет одинаковой для всех клиентов.

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