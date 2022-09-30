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БЛОГ ⟩ Путин заявил о незаконной аннексии украинских территорий, эстонские лидеры назвали это преступлением

rus.postimees.ee
Путин заявил о незаконной аннексии украинских территорий, эстонские лидеры назвали это преступлением
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Владимир Путин торжественно сообщил об аннексии украинских территорий.
Владимир Путин торжественно сообщил об аннексии украинских территорий. Фото: Mikhail Metzel

Сегодня Россия официально аннексировала четыре области Украины: Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую. На церемонии Путин прочитал огромную речь, обвинил во всех бедах Запад и торжественно, совместно с главами оккупационных администрации, подписал документы о присоединении к России новых территорий.

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