БЛОГ ⟩ Путин заявил о незаконной аннексии украинских территорий, эстонские лидеры назвали это преступлением

Сегодня Россия официально аннексировала четыре области Украины: Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую. На церемонии Путин прочитал огромную речь, обвинил во всех бедах Запад и торжественно, совместно с главами оккупационных администрации, подписал документы о присоединении к России новых территорий.