Растения – на зимовку: как подготовить?

Перед тем как занести в дом комнатные цветы, нужно дать им время адаптироваться
Некоторые ампельные цветы отлично зимуют в наших условиях
Из срезанного стебля можно заготовить черенок, который пригодится при гибели материнского растения
Пока не наступил холод, пришла пора заносить в дом комнатные растения, которые были выставлены летом на улицу – набираться сил. Для комнатных цветов, за лето привыкших быть на свежем воздухе, наступление осенне-зимнего периода и переезд в помещение – это большая перемена. Для уменьшения температурного шока у растений лучше не заносить их сразу в отапливаемое помещение. Нужно дать им время для адаптации, поставив сначала в освещенный подъезд или на неотапливаемую веранду.
Перед тем как занести растения в комнату, их нужно внимательно осмотреть. Сначала – горшок: с ним в дом попадают непрошеные гости, такие как улитки и дождевые черви. Затем удаляем отцветшие цветки, засохшие или пожелтевшие листья. Если растение сильно разрослось или зимует в темноте и прохладе, его следует обрезать. Из срезанных стеблей можно заготовить черенки. Хотя наибольший рост растений наблюдается весной, но заготовленные в сентябре черенки тоже должны прижиться.
Точно так же можно поступить и с роскошно цветущими летними ампельными цветами. Большая часть цветов, что продаются у нас летом, – многолетники в местах своего природного произрастания, и нашу зиму они пережить не в состоянии. Но они могут перезимовать в сухом и прохладном помещении. Это применимо не ко всем ампельным цветам, да и не с каждым сортом это стоит делать. Например, до весны не хранят петунию, сцеволу, диасцию или лобелию. А вот одревесневшие черенки фуксии или герани, напротив, отлично сохранятся. Если у вас есть любимый сорт или цвет, особенно если у вас с годами образовалась коллекция фуксий, то, разу меется, есть смысл их сохранить.
Сохранить растения можно как в целом, так и в обрезанном виде. Первый вариант подходит, когда у вас много места, есть куда поставить. Чаще всего в наших домах все же нет таких просторных зимних садов. Тогда цветы приходится обрезать. Так даже будет лучше, потому что переносить растение из влажной и прохладной уличной среды в теплое и сухое помещение – значит подвергать растение стрессу.
В результате такого стресса листья растения могут пожелтеть и опасть. По-своему это тоже неплохо, потому как через листья испаряется влага и растение быстрее засыхает. Влаги теряется меньше, если листья коротко отрезаны. Горшок с растением или ампельным цветком можно поставить в прохладный подъезд или в подвал, где температура не падает ниже нуля, но и тепло настолько, чтобы растение снова начало расти.
Лучше всего, если температура будет от трех до пяти градусов выше нуля. Света для хранения черенков не нужно. Но нельзя забывать об увлажнении почвы. Земля в горшке не должна быть сухой, как пыль, но и заливать водой ее сильно не стоит, иначе пойдет плесень. Раз в пару недель необходимо осматривать растение и следить, чтобы земля была лишь чуть влажной. Ближе к весне оно пробудится благодаря своему внутреннему природному распорядку и начнет расти, выпуская многочисленные побеги. Тут уже нужно будет опять основательно заниматься растением: сначала перенести туда, где освещение получше, а затем готовить к новому летнему сезону, поливая и удобряя его.
Как заготовить черенки
Заготовьте черенки своих любимых растений. Черенки помогают сберечь и восстановить сорт, если материнское растение погибнет зимой. Лучше всего для черенка подходит часть стебля, которая наполовину одревеснела (не самая верхушка растения).