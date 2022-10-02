Растения – на зимовку: как подготовить?

Перед тем как занести растения в комнату, их нужно внимательно осмотреть. Сначала – горшок: с ним в дом попадают непрошеные гости, такие как улитки и дождевые черви. Затем удаляем отцветшие цветки, засохшие или пожелтевшие листья. Если растение сильно разрослось или зимует в темноте и прохладе, его следует обрезать. Из срезанных стеблей можно заготовить черенки. Хотя наибольший рост растений наблюдается весной, но заготовленные в сентябре черенки тоже должны прижиться.

Прежде всего следует очистить горшок, чтобы вместе с ним в комнату не попали улитки и черви. Фото: Madis Veltman

Засохшие листья и увядшие цветки удаляются. Фото: Madis Veltman

Точно так же можно поступить и с роскошно цветущими летними ампельными цветами. Большая часть цветов, что продаются у нас летом, – многолетники в местах своего природного произрастания, и нашу зиму они пережить не в состоянии. Но они могут перезимовать в сухом и прохладном помещении. Это применимо не ко всем ампельным цветам, да и не с каждым сортом это стоит делать. Например, до весны не хранят петунию, сцеволу, диасцию или лобелию. А вот одревесневшие черенки фуксии или герани, напротив, отлично сохранятся. Если у вас есть любимый сорт или цвет, особенно если у вас с годами образовалась коллекция фуксий, то, разу меется, есть смысл их сохранить.

Растения, зимующие в темноте и прохладе, обрезают. Фото: Madis Veltman