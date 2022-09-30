Рейнсалу: Эстония решительно осуждает аннексию украинских регионов

«Эстония однозначно и решительно осуждает "референдум", проведенный на оккупированных территориях Украины в Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье, и решение России незаконно аннексировать эти территории, как это было сделано с Крымским полуостровом», – подчеркнул Рейнсалу в своем заявлении.

По словам министра иностранных дел, это грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. «Эти так называемые "референдумы" не имеют никакой связи с волеизъявлением народа и абсолютно ничтожны. Подчеркиваю, что Украина имеет право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ», - сказал глава МИД.

«Безответственные угрозы России Западу, включая ядерное оружие, не удержат западные страны от поддержки Украины до тех пор, пока Россия не проиграет эту войну и Украина не восстановит свой суверенитет в международно признанных границах. В то же время мы должны немедленно увеличить оборонную помощь Украине и продолжать повышать цену агрессии против России, в том числе быстро продвигаться вперед с дополнительными санкциями», – сказал Рейнсалу.