Заявление на подключение к универсальной услуге можно будет подать в конторах Omniva

Местные клиенты Eesti Energia, которым универсальная услуга электроснабжения обходится дешевле, чем имеющийся пакет, будут автоматически переведены на универсальную услугу. Частные лица могут сами обратиться в почтовое отделение Omniva, чтобы подать заявление о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia, о перепроверке или об отказе от автоматического перевода.

«Вопросы, связанные с электроэнергией, на данный момент касаются всех жителей Эстонии. Связанные с универсальной услугой процедуры большинство людей может выполнить самостоятельно, однако некоторые люди нуждаются в помощи. Поскольку почтовые отделения Omniva располагаются по всей Эстонии и мы имеем большой опыт в оказании услуг, мы можем быстро реорганизовать свою работу, чтобы оказать людям помощь при просмотре и заключении договоров, связанных с универсальной услугой электроснабжения, или при отказе от них», – сказала член правления Omniva Кристи Унт.