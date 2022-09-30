Начиная с понедельника, 3 октября в почтовых отделениях Omniva можно подавать заявления о получении универсальной услуги электроснабжения Eesti Energia или об отказе от нее.
Заявление на подключение к универсальной услуге можно будет подать в конторах Omniva
Местные клиенты Eesti Energia, которым универсальная услуга электроснабжения обходится дешевле, чем имеющийся пакет, будут автоматически переведены на универсальную услугу. Частные лица могут сами обратиться в почтовое отделение Omniva, чтобы подать заявление о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia, о перепроверке или об отказе от автоматического перевода.
«Вопросы, связанные с электроэнергией, на данный момент касаются всех жителей Эстонии. Связанные с универсальной услугой процедуры большинство людей может выполнить самостоятельно, однако некоторые люди нуждаются в помощи. Поскольку почтовые отделения Omniva располагаются по всей Эстонии и мы имеем большой опыт в оказании услуг, мы можем быстро реорганизовать свою работу, чтобы оказать людям помощь при просмотре и заключении договоров, связанных с универсальной услугой электроснабжения, или при отказе от них», – сказала член правления Omniva Кристи Унт.
Как сообщила Даяна Тийтсаар, менеджер Eesti Energia по вопросам, связанным с эстонским рынком, сейчас у клиентов возникает очень много вопросов. «Мы понимаем их озабоченность и делаем всё от нас зависящее для того, чтобы оказывать людям максимальную помощь в этот сложный и напряженный период. Мы рады, что теперь можем использовать также охватывающую всю Эстонию сеть обслуживания Omniva для оказания помощи своим клиентам. Мы понимаем, что возникло много вопросов, и делаем всё от нас зависящее для того, чтобы информация была доступна всем», – добавила Тийтсаар.
Для перехода на универсальную услугу в ходе сотрудничества были проведены основательная подготовка и обучение работников Omniva. «Наш обслуживающий персонал почтовых отделений готов оказать помощь всем, кто обратится с заявлением о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia или о получении связанной с ним информации. Эта возможность хорошо подходит тем людям, которые не могут сами заключить договор в цифровом формате», – добавила Унт.
В почтовых отделениях частные лица могут с помощью обслуживающего персонала совершить следующие действия, связанные с универсальной услугой электроснабжения:
- обратиться за советом и информацией относительно универсальной услуги;
- перепроверить, произойдет ли автоматический переход на универсальную услугу, учитывая имеющийся заключенный с Eesti Energia договор об электроснабжении;
- подать заявление о переходе на универсальную услугу Eesti Energia или о заключении соответствующего договора;
- подать заявление об отмене автоматического перехода на универсальную услугу Eesti Energia.
Подавать заявления, связанные с универсальной услугой, в почтовых отделениях могут только частные лица. Представители квартирных товариществ должны обращаться непосредственно в службу поддержки клиентов Eesti Energia. Для осуществления связанных с универсальной услугой изменений обслуживающий персонал Omniva устанавливает личность клиента через информационную систему. Поэтому необходимо иметь при себе ID-карту или какой-либо другой удостоверяющий личность документ.
Совершать действия, связанные с универсальной услугой электроснабжения, в почтовых отделениях можно до конца года. Ближайшее к вашему дому или рабочему месту почтовое отделение вы можете найти на сайте Omniva.
Для клиентов Eesti Energia проще всего совершать действия, связанные с электроснабжением, на сайте energia.ee. Посетите также страницу, на которой опубликованы часто задаваемые вопросы.