Уголовное дело в отношении Индрека Таранда прекращено по принципу оппортунитета

Рано утром 24 августа Таранда задержали пьяным за рулем его автомобиля.

Поскольку он не имел судимостей и раскаивался в своем поступке, окружной прокурор Эвелин Ансип-Кукк решила прекратить уголовное производство по принципу оппортунитета.

Если Таранд не выполнит наложенные на него оппортунитетом обязательства, прокуратура возобновит уголовное производство.

Напомним, что 24 августа 2022 года в 1:30 Индрек Таранд пытался выехать со стоянки Министерства иностранных дел на своей машине, но охранник отказался открыть ему шлагбаум. На место прибыло два полицейских экипажа, Индрека Таранда посадили в машину и доставили в участок. «58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», – сообщили тогда в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Вскоре Таранд подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено министерством.