Узнайте, с чего начался крупнейший пожар прошедшего лета

Производитель холодильников Samsung несколько лет назад провел опрос жителей Эстонии и выяснил, что в 65% домов работают холодильники, которым от 3 до 10 лет, а в пяти процентах – холодильники старше 16 лет. И специалисты по ремонту, и производители оборудования рекомендуют регулярно показывать старое оборудование специалисту.

Летом в Salva были зафиксированы и другие пожары, вызванные бытовой техникой, но в основном они были вызваны различными зарядными устройствами для гаджетов. По словам Соосалу, все предметы, потребляющие электроэнергию, должны находиться под вниманием, поскольку существует потенциальная опасность возгорания.

«Из недавней практики могу привести пример загоревшегося аквариума, где загорелась панель освещения и компрессора. Также были случаи, когда зарядные устройства для электросамокатов воспламенялись с треском», — отметил Соосалу.

В случае таких пожаров в основном пострадали предметы рядом с зарядным устройством: диванные подушки, половицы, обои или мебель, и в таких случаях ущерб составлял от 1500 до 5000 евро. «Однако я помню загоревшийся в прошлом году морозильник, который сжег весь дом дотла, конечно, подобный причиненный ущерб несопоставим с меньшими возгораниями», — добавил Соосалу и напомнил, что для обеспечения безопасности, помимо детектора дыма, безусловно, необходима и система пожарной сигнализации, особенно такой, которая посылает сигнал непосредственно в диспетчерский центр охранной компании.