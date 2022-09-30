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Кремль мог подложить «свинью» «Северным потокам», но не Эстонии

Эксперт объяснил, кому выгодны взрывы газопровода на Балтике
Иван Скрябин
, журналист
Кремль мог подложить «свинью» «Северным потокам», но не Эстонии
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер многое знает про «свиней» вунтри газопроводов России.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер многое знает про «свиней» вунтри газопроводов России. Фото: SCANPIX

Как невиданный ранее техногенный инцидент, когда на дне Балтийского моря взорвались оба «Северных потока», скажется на тратах рядовых жителей Эстонии, рассказал нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

В интервью Rus.Postimees эксперт объяснил, почему имя диверсанта станет понятно, когда удастся поднять со дна разрушенные трубы, как чисто технически могла быть осуществлена диверсия на газопроводах, которые долгие годы являлись идеей фикс Кремля. И почему случившееся выгодно «Газпрому».

Нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин рассказал Rus.Postimees, кто мог взорвать газопроводы России на Балтике.
Нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин рассказал Rus.Postimees, кто мог взорвать газопроводы России на Балтике. Фото: из личного архива Михаила Крутихина
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