Кремль мог подложить «свинью» «Северным потокам», но не Эстонии

В интервью Rus.Postimees эксперт объяснил, почему имя диверсанта станет понятно, когда удастся поднять со дна разрушенные трубы, как чисто технически могла быть осуществлена диверсия на газопроводах, которые долгие годы являлись идеей фикс Кремля. И почему случившееся выгодно «Газпрому».