Как невиданный ранее техногенный инцидент, когда на дне Балтийского моря взорвались оба «Северных потока», скажется на тратах рядовых жителей Эстонии, рассказал нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
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Кремль мог подложить «свинью» «Северным потокам», но не Эстонии
Эксперт объяснил, кому выгодны взрывы газопровода на Балтике
Кремль мог подложить «свинью» «Северным потокам», но не Эстонии
В интервью Rus.Postimees эксперт объяснил, почему имя диверсанта станет понятно, когда удастся поднять со дна разрушенные трубы, как чисто технически могла быть осуществлена диверсия на газопроводах, которые долгие годы являлись идеей фикс Кремля. И почему случившееся выгодно «Газпрому».
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