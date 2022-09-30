ФОТО И ВИДЕО ⟩ Огонь уничтожил дом за считаные минуты, семья осталась на улице

Руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа сообщила, что, по предварительной информации, в деревне горит деревянное здание. В доме были домашние животные.

На спасательную операцию прибыли профессиональные спасатели из Имавере, Пайде, Пыльтсамаа и Коэру, а также волонтерская спасательная команда Имавере.

По словам очевидца, огонь распространялся так быстро, что дом был уничтожен за считаные минуты. Мужчина, подъехавший к месту происшествия со стороны шоссе Таллинн-Тарту, рассказал, что, когда он прибыл на место, крыша еще была, но через пять минут от нее практически ничего не осталось. Все деревянное здание было поглощено открытым огнем и полностью разрушено.

«Это мой дом! Это мой дом!» – кричал сквозь слезы отец семейства из Ярвамаа, увидев вдалеке сгоревший дом.

«Все вещи остались внутри…» – со слезами на глазах сказала мать, стоя в поле возле дома. «У нас ничего не осталось!» – сказала дочь, которая при этом держала на руках двухлетнего ребенка в носках. Сосед, который был там, признался, что семье нужна помощь, особенно одежда.

Журналист Катрин Ласт, присутствовавшая там, призналась, что через час после инцидента все еще находилась в шоке: «Это самый трагический момент, в котором я когда-либо была. Это зрелище невозможно описать... Это было так больно».

Причины возгорания установит следствие.