Президент Карис: аннексия украинских территорий является преступлением

Публикуем комментарий президента Эстонии в полном объеме:

Фальшивая торжественность, с которой Россия объявила об аннексии украинских территорий, является частью циничных политтехнологий, обрамленных риторикой восстановления Советского Союза. Среди обманчивого блеска российское руководство таким образом отбирает у своего народа будущее и обрекает его на жизнь во мраке прошлого.

Мы не приемлем незаконную аннексию территории Украины и никогда не признаем законность этого шага. Это очередная удручающая и прискорбная демонстрация Россией всему миру, как жестоко и апатично они нарушают международное право и Устав ООН.

Реакция международного сообщества на российскую агрессию продемонстрировала то, что мир понимает, что является неправильным, гораздо лучше, чем мы осмеливались думать и надеяться. Мы должны сохранить это единство и создать для этого новый мир, где нет места жестокости и империалистическим амбициям, где уважаются международное право и права человека.

Государство должно служить народу. В России народ должен служить чудовищным амбициям элиты власти. За короткое время десятки тысяч людей были отправлены умирать и убивать. Это означает страдания и горе для сотен тысяч семей. Для всего человечества.

Одного осуждения сегодня недостаточно. Мы должны подумать о действиях, которые вернут нам веру в то, что все принципы, на которых держится наш мир, право всех народов на самоопределение и суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ по-прежнему соблюдаются. Право каждого говорить на своем родном языке на родине при уважении прав меньшинств.