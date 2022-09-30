Кая Каллас: Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина и останется Украиной

Премьер-министр подчеркнула, что необходимо реагировать на аннексию территории независимой европейской страны с конкретными решениями и абсолютным единством. По ее словам, лидеры Евросоюза должны как можно скорее собраться и принять новые жесткие санкции.

«Энергия является ключевым вопросом здесь – потолок цен на российскую нефть и газ необходим для того, чтобы сократить доходы Кремля и его способность кормить свою военную машину», – заявила Каллас в своем заявлении.

По словам премьер-министра, масштабы российской аннексии говорят сами за себя. «Россия аннексирует пятую часть территории Украины – 108 800 квадратных километров. Это такой же размер, как Австрия и Бельгия вместе взятые. Или Дания, Бельгия и Нидерланды вместе взятые. Если к ныне аннексированным частям Украины добавить Крым, то территория, отторгнутая от Украины, составит целых 40 процентов территории Германии или Португалии и Нидерландов вместе взятых».

«Давайте называть вещи своими именами», – сказала Каллас и добавила, что это насильственная аннексия. «Россия пытается перерисовать карту Европы. Этим шагом Путин надеется придать легитимность своему вторжению в Украину. Это никогда не будет признанно международным сообществом. Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, а также Крым – это Украина и останется Украиной».

»Украина имеет право на восстановление своей территориальной целостности. Ничто из того, что делает Россия, не изменит этого права и не ослабит нашу поддержку Украине. Украинцы доказали, что эту войну можно выиграть. Они показали всем нам, что высокий моральный дух и прекрасное лидерство так же важны, как и военная мощь».

Премьер-министр добавила: «Украина умело и целенаправленно использовала нашу военную помощь. Мы должны увеличить нашу поддержку Украине – как военную, так и экономическую, а также политическую и моральную. И мы должны сделать так, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным».