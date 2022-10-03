Изменится ли отношение жителей России к войне и настроение российских солдат на украинском фронте после частичной мобилизации? Это выяснял корреспондент Rus.Postimees Денис Антонов.
Опрос недели ⟩ Станет ли мобилизация началом конца путинского режима?
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ, мебельщик (НАРВА)
Я Россию люблю, но воевать с Украиной не стану
Указ о частичной мобилизации, конечно, повлияет на общественное мнение в России. Не каждый хочет родных на войну отправлять. А спрятаться нельзя. Люди этого не хотят, ведь раньше это касалось только тех, кто служит, а теперь затронет каждого. Я гражданин России, и я здесь, в Эстонии, второй сорт. Но и не тот я русский, что в России. Хотя мы Россию любим, но на призывной пункт в Ивангород не пойдем. Я за то, чтоб остановить эту операцию, вернуть людей домой, восстановить города. Но я считаю, что не все так просто. Восемь лет убивали русских на Донбассе и в Луганске. Что уж тут говорить, все виноваты. Не мобилизация здесь нужна, а мирные переговоры.
АНАСТАСИЯ БАРЫШЕВА, студентка (СИЛЛАМЯЭ)
Мобилизация зажжет протест, и русские выйдут на Красную площадь
Мне сложно дать какую-то оценку, я не специалист в политике, но то, что мобилизация войны не остановит – это точно. Война никогда никому не приносила счастья, и даже любая победа дается убийством и правых, и виноватых. Я не понимаю, как в современном мире такое возможно. Как можно сейчас приходить в квартиру, забирать мужчину из семьи на войну. Ради чего? Куда? Зачем? Это дикость, и русский народ чувствует это. Я уверена, что люди не будут долго терпеть такое обращение. Они не будут слушать командующего Путина и начнут протестовать.
ДЕНИС ФЕДЯЕВ, студент (ЙЫХВИ)
Между эмиграцией и убийством людей выбор очевиден
Я против того, что вот так придут и заберут из дома всех: меня, соседа, друга, родственника. Мне не хотелось бы решать чужие проблемы, жертвуя здоровьем и жизнью своих близких и тех солдат, в кого мы должны стрелять. Война – это именно это. Понятно, когда защищаешь себя. Вот мы живем в Эстонии, если сюда придут, я готов. А что сейчас в России – всех погонят в Украину? Это как? Мне кажется, единственный выход для молодых россиян, кто подлежит мобилизацию, это не участвовать в войне и как можно быстрее уехать из страны в Европу, в Азию. Между убийством людей и эмиграцией, мне кажется, выбор очевиден.
ЮРИ ЭЛЬКЕН, профессор ТТУ (ТАЛЛИНН)
Терпению людей придет конец
Мобилизация сильно изменит ситуацию в российском обществе. И прежде всего изменится отношение к военным действиям на территории Украины. Люди выйдут на улицы и начнут протестовать. Насколько я знаю, пока участие в войне принимали патриотически настроенные люди, а большинство россиян оставались в стороне. Теперь другое дело – сына насильно забирают на украинский фронт, и мать встает перед выбором: поддерживать эту власть или нет. Трудно прогнозировать, но я слышал, что с дисциплиной в российской армии проблемы, солдаты не желают выполнять приказы, есть случаи дезертирства и сдачи в плен.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ, плотник (КОХТЛА-ЯРВЕ)
Война остается во всех семьях, в сердце каждого
Мне сложно аргументированно судить о России, потому что я приехал оттуда в 50-е годы. Но о мобилизации могу сказать только одно – это путь к смерти, это античеловечно. Я помню Отечественную войну, я сам 1930 года рождения. У меня все погибли: отец, дядя, братья. Я помню и бомбежки, и голод, и расстрелы, поэтому я уверен, что надо все сделать, чтобы остановить эти убийства. Но как? Не знаю. От меня, от нас мало что зависит. Все решают наверху, за нас. Кто меня послушает, кто услышит, что я тут говорю? Я не верю, что от мнения людей зависит политика. Не спрашивают и тех, кого суют в это пекло. А там и мирные жители, не только солдаты с двух сторон калечатся.
ПАУЛЬ РУУДА, пенсионер (ЙЫХВИ)
Генералы готовят полную смену власти в России
Мобилизация куда – на террор? Да, террор, потому что война – это всегда террор, убийство мирных жителей, насилие и мародерство. Я сам участник боевых столкновений с китайцами во время службы в советской армии на границе Дальневосточного военного округа. Ни они, ни мы не разбирали, кто там под руку попадался, крестьянин или солдат. Если местность простреливается, то стреляли. Это ли не террор? Хотя перестрелки и пленение врага – это еще не война, как сейчас в Украине. Я уверен, что в ближайшее время Генштаб России объявит о приостановке боевых действий. И нас ждет полная смена власти в России. Генералы понимают, что Россия проиграла войну и выжить можно, только дав задний ход всему этому.
ЛИА ЛИПП, домохозяйка (КЕХРА)
Русские женщины выскажут свой протест
Знаете, после мобилизации у русских женщин отношение к войне в Украине изменится. Я уверена, что это не пройдет незамеченным, если в дом будут стучаться военные, чтобы забрать мужа или сына. Русские женщины скажут свое протестное слово.В этой войне России не победить, потому что против нее правда, добро, весь разумный мир. Смерть проигрывает жизни всегда, а сейчас Россия на стороне зла, на стороне смерти. У нас в Кехра очень много беженцев из Украины, они рассказывают о чудовищных вещах. Мы не знаем, может, Россия и нападет на нас. Но мы точно знаем, что многие живущие в Эстонии русские против войны и поддерживают Украину. Я лично таких знаю.
ВАЛЕРИЙ ГОРОЖАНКИН, грибник (СИЛЛАМЯЭ)
Россия защищается, угроза профукать государство реальна
Сама мобилизация там касается только узких специалистов, и то тех, кто уже служил недавно или находится в резерве по контракту. Нам от нее ни тепло, ни холодно. У меня родственников полно в России, есть и военные среди них. Они спрашивают меня: вы чего там, эстонцы, белены объелись? Какая война против НАТО? Русские решают свои внутренние вопросы и в Европу не лезут. Никто не замечал, когда украинцы восемь лет Донбасс утюжили, я-то знаю, мне отсюда виднее, чем тем, кто там. Я СМИ смотрю правильные. Украинцы сами виноваты, и Россия сейчас защищается, угроза реальная. Я правду знаю, девять лет отсидел в Крестах, потом реабилитировали.
ВАСИЛИЙ СТОЦЕНКО, почтальон (ТАЛЛИНН)
Будет политический переворот и произойдет смена власти
Никакая мобилизация не спасет ситуацию на фронте в Украине. Там сейчас дыры затыкают. У русских по 50 процентов от личного состава воюют. Многие части изначально были не - укомплектованные. И желания воевать нет ни у кого. От призыва будут скрываться. Прибыв на войну, будут дезертировать или сдаваться в плен. Уже сколько было случаев сдачи в плен отрядами целыми, а это говорит об усталости от войны и нежелании убивать и быть убитым. Мобилизация может стать началом конца режима. Путина уберут в больницу, а к власти придут олигархи, которым надо восстанавливать отношения с Западом. Так что будет политический внутренний переворот и смена власти.
От редакции
Еще две недели назад Кремль уверял мировую общественность, что речи о мобилизации в России не идет. Однако уже утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в России «частичной» мобилизации. Сразу после обращения Владимира Путина информационную инициативу перехватил министр обороны России Сергей Шойгу, заявив в интервью каналу «Россия 24», что Минобороны намеревается призвать около 300 000 резервистов. По мнению министра, в России огромный мобилизационный резерв в 25 миллионов человек.
Накануне депутаты Государственной думы России, практически на бегу, сразу и во втором, и в третьем чтении приняли поправки в Уголовный кодекс. Теперь в него введены понятия «мобилизация» и «военное положение». Поправки были приняты буквально за пару часов до такого же скоростного решения о проведении «референдумов» на оккупированных территориях Украины по поводу их присоединения к РФ.
Спрашивается, в чем причина такой спешки? Вероятно, ответ на этот вопрос кроется в следующей фразе Владимира Путина: «В случае возникновения угрозы территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, несомненно, будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф». Признание оккупированных украинских территорий частью России, автоматически переводит их, с точки зрения Кремля, в объект, потенциально подверженный вторжению ВСУ. Это означает, что Москва может использовать этот повод для применения тактического ядерного оружия против Украины. То есть закончить войну, избежав своего поражения. Но чтобы провести референдумы и создать видимость «жизнедеятельности» новых территорий, необходимы солдаты, которых нет.
Теперь дыры в личном составе на фронте пополнятся вчерашними солдатами и сержантами. Согласно указу Владимира Путина, под мобилизацию подпадают граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, кто проходил службу в армии, имеет определенные военные специальности и соответствующий опыт. Призыв касается как мужчин, так и женщин, имеющих навыки и знания в таких областях, как медицина, связь, топография, программирование и так далее. Насколько мобилизация способствует защите России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечению безопасности населения, мы спросили жителей Эстонии. В опросе приняли участие более 40 человек. Большинство негативно отнеслись к этой инициативе Кремля. Своим мнением поделились жители Кехра, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарвы и Таллинна.
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