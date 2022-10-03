Опрос недели ⟩ Станет ли мобилизация началом конца путинского режима?

Будет политический переворот и произойдет смена власти

Никакая мобилизация не спасет ситуацию на фронте в Украине. Там сейчас дыры затыкают. У русских по 50 процентов от личного состава воюют. Многие части изначально были не - укомплектованные. И желания воевать нет ни у кого. От призыва будут скрываться. Прибыв на войну, будут дезертировать или сдаваться в плен. Уже сколько было случаев сдачи в плен отрядами целыми, а это говорит об усталости от войны и нежелании убивать и быть убитым. Мобилизация может стать началом конца режима. Путина уберут в больницу, а к власти придут олигархи, которым надо восстанавливать отношения с Западом. Так что будет политический внутренний переворот и смена власти.

От редакции

Еще две недели назад Кремль уверял мировую общественность, что речи о мобилизации в России не идет. Однако уже утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в России «частичной» мобилизации. Сразу после обращения Владимира Путина информационную инициативу перехватил министр обороны России Сергей Шойгу, заявив в интервью каналу «Россия 24», что Минобороны намеревается призвать около 300 000 резервистов. По мнению министра, в России огромный мобилизационный резерв в 25 миллионов человек.

Накануне депутаты Государственной думы России, практически на бегу, сразу и во втором, и в третьем чтении приняли поправки в Уголовный кодекс. Теперь в него введены понятия «мобилизация» и «военное положение». Поправки были приняты буквально за пару часов до такого же скоростного решения о проведении «референдумов» на оккупированных территориях Украины по поводу их присоединения к РФ.

Спрашивается, в чем причина такой спешки? Вероятно, ответ на этот вопрос кроется в следующей фразе Владимира Путина: «В случае возникновения угрозы территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, несомненно, будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф». Признание оккупированных украинских территорий частью России, автоматически переводит их, с точки зрения Кремля, в объект, потенциально подверженный вторжению ВСУ. Это означает, что Москва может использовать этот повод для применения тактического ядерного оружия против Украины. То есть закончить войну, избежав своего поражения. Но чтобы провести референдумы и создать видимость «жизнедеятельности» новых территорий, необходимы солдаты, которых нет.

Теперь дыры в личном составе на фронте пополнятся вчерашними солдатами и сержантами. Согласно указу Владимира Путина, под мобилизацию подпадают граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, кто проходил службу в армии, имеет определенные военные специальности и соответствующий опыт. Призыв касается как мужчин, так и женщин, имеющих навыки и знания в таких областях, как медицина, связь, топография, программирование и так далее. Насколько мобилизация способствует защите России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечению безопасности населения, мы спросили жителей Эстонии. В опросе приняли участие более 40 человек. Большинство негативно отнеслись к этой инициативе Кремля. Своим мнением поделились жители Кехра, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарвы и Таллинна.