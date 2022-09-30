В понедельник после полудня по приглашению президента Алара Кариса соберется совет по гособороне, который обсудит вопросы, связанные с энергетической безопасностью, и сотрудничество с союзниками по НАТО по укреплению обороны восточного фланга.
Фото и видео ⟩ По приглашению Алара Кариса собрался совет по гособороне
По приглашению Алара Кариса собрался совет по гособороне
Совет сфокусируется прежде всего на вопросах обеспечения энергоснабжения Эстонии и выполнении решений мадридского саммита НАТО.
Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью. В состав совета по государственной обороне входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по государственной обороне, председатель комиссии по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны. Совет обсуждает важные с точки зрения государственной обороны вопросы и выражает мнение по ним.
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