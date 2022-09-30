Фото и видео ⟩ Президент Алар Карис обратился к жителям Эстонии с двумя просьбами

Президент Карис обратился ко всем жителям Эстонии с двумя просьбами. Во-первых, обратить больше внимание на то, как они, их семьи или их предприятия справятся с перебоями в подаче электроэнергии. Во-вторых, он попросил людей экономить энергопотребление там, где это возможно и целесообразно. «Подумайте спокойно, какими были бы последствия перебоев в подаче электроэнергии и альтернативные решения. Государство готово в таких ситуациях помочь тем, кто в этом нуждается. Но мы постараемся, чтобы число нуждающихся было как можно меньше, – заявил он. – Государство также должно показывать пример, и многие государственные учреждения уже находятся в режиме экономии. Давайте каждый из нас посмотрит на свои нынешние привычки и решит, что можно было бы сделать по-другому».