Сегодня по приглашению президента Алара Кариса собрался совет по гособороне, который обсудил вопросы, связанные с энергетической безопасностью, и сотрудничество с союзниками по НАТО по укреплению обороны восточного фланга. По словам главы государства, Россия ведет опасную игру не только на поле боя, но и с энергетической безопасностью всей Европы.
Фото и видео ⟩ Президент Алар Карис обратился к жителям Эстонии с двумя просьбами
«Утечки газа из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", произошедшие на прошлой недели, – это явная эскалация, – сказал президент Карис. – Длившиеся десятилетиями попытки Москвы создать для Европы критическую уязвимость за счет энергетической зависимости сейчас обрели самый уродливый облик». По словам главы государства, это означает, что сейчас Эстония должна серьезно потрудиться, чтобы обеспечить себе на предстоящую зиму энергетическую безопасность.
«Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что именно Россия уже год стоит за высокими ценами на энергоносители. Цель Москвы – загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от наших принципов и от поддержки Украины», – заявил президент Карис на пресс-конференции по итогам собрания совета по гособороне, добавив, что мы не будем реагировать на шантаж.
Как отметил президент, в свете поведения России нужно быть готовыми к рискованным сценариям: «Мы справимся. Но мы все равно должны учитывать, что даже при самых хороших планам мы должны быть готовы к чрезвычайным событиям – будь то зимняя снежная буря, весеннее наводнение или сбои в подаче электроэнергии».
По словам Кариса, обеспечение газоснабжения должно быть одной из важнейших задач для нашего правительства, и заверил, что государство Эстонии сделает все возможное, чтобы с этим не возникло проблем. «Совет по гособороне получил исчерпывающую информацию о рисках и мерах, которые помогли бы обеспечить этой зимой свет и тепло во всех домах Эстонии. Сегодня речь идет не только о суммах, которые зимой придется выложить за комнатное тепло и электричество, но и о других рисках. Я здесь имею в виду возможные временные перебои в подаче электроэнергии. А также газоснабжение в отопительный сезон», – объяснил глава государства.
Президент Карис обратился ко всем жителям Эстонии с двумя просьбами. Во-первых, обратить больше внимание на то, как они, их семьи или их предприятия справятся с перебоями в подаче электроэнергии. Во-вторых, он попросил людей экономить энергопотребление там, где это возможно и целесообразно. «Подумайте спокойно, какими были бы последствия перебоев в подаче электроэнергии и альтернативные решения. Государство готово в таких ситуациях помочь тем, кто в этом нуждается. Но мы постараемся, чтобы число нуждающихся было как можно меньше, – заявил он. – Государство также должно показывать пример, и многие государственные учреждения уже находятся в режиме экономии. Давайте каждый из нас посмотрит на свои нынешние привычки и решит, что можно было бы сделать по-другому».
Совет по гособороне также обсудил, какие действия нам необходимо предпринять в сотрудничестве с союзниками по НАТО. «Мы сосредоточились на том, каким должно быть присутствие союзников на восточном крыле НАТО и сотрудничество с Великобританией в Эстонии, – рассказал президент Карис. – Мы хотим, чтобы дополнительные подразделения, которые были переброшены в Эстонию после нападения России на Украину, оставались здесь надолго. Мы должны признать, что ситуация с безопасностью не улучшилась. Работа и переговоры с Великобританией и другими союзниками идут в этом направлении».