Мужчина нанес тяжелые ножевые ранения младшему товарищу

Согласно поступившему вчера утром в полицию сообщению, нападение с ножом произошло в части волости Аудру в Пярну.

42-летний мужчина, на которого напали с ножом, получил серьезные ранения и доставлен в больницу.

По данным полиции, начата процедура расследования инцидента по статье Уголовного кодекса, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью.