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Мужчина нанес тяжелые ножевые ранения младшему товарищу

rus.postimees.ee
Мужчина нанес тяжелые ножевые ранения младшему товарищу
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Toomas Huik

Полиция задержала в качестве подозреваемого 61-летнего мужчину, который нанес ножевое ранение 42-летнему мужчине.

Согласно поступившему вчера утром в полицию сообщению, нападение с ножом произошло в части волости Аудру в Пярну.

42-летний мужчина, на которого напали с ножом, получил серьезные ранения и доставлен в больницу.

По данным полиции, начата процедура расследования инцидента по статье Уголовного кодекса, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью.

«Начато уголовное производство для выяснения всех обстоятельств, связанных с происшествием, и пока рано говорить о деталях», – заявила советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Кайри Кюнгас.

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