Полиция задержала в качестве подозреваемого 61-летнего мужчину, который нанес ножевое ранение 42-летнему мужчине.
Мужчина нанес тяжелые ножевые ранения младшему товарищу
Мужчина нанес тяжелые ножевые ранения младшему товарищу
Согласно поступившему вчера утром в полицию сообщению, нападение с ножом произошло в части волости Аудру в Пярну.
42-летний мужчина, на которого напали с ножом, получил серьезные ранения и доставлен в больницу.
По данным полиции, начата процедура расследования инцидента по статье Уголовного кодекса, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью.
«Начато уголовное производство для выяснения всех обстоятельств, связанных с происшествием, и пока рано говорить о деталях», – заявила советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Кайри Кюнгас.
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