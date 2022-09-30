Украина подает заявку на вступление в НАТО; Зеленский: мы будем говорить только с другим президентом РФ

«Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия, – сказал Зеленский. – Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз.»

«Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке – заявил президент. – Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.»

Зеленский сослался на прецеденты Финляндии и Швеции, которые подали заявки в альянс без плана действий касательно членства в НАТО. Он добавил, что договорится о честном сосуществовании с нынешним российским президентом невозможно. «Мы готовы к диалогу, но уже с другим президентом РФ».