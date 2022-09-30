Проживавшего в Нарве агента влияния России выслали из Эстонии

«КаПо неоднократно публично объясняло, что использование в Эстонии действующих принципов демократического правового государства для поддержки политики сегрегации России представляет собой явную угрозу безопасности», –сообщили в пресс-службе КаПо, добавив, что они неоднократно призывали жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния.

«Гражданин России Сергей Непримеров, к сожалению, предпочел не уважать конституционный строй Эстонской Республики», – сообщила КаПо. Чтобы предотвратить опасность, связанную с такой деятельностью, и предотвратить возможные преступления в будущем, Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство Непримерова и наложил на него пятилетний запрет на въезд в Шенген.

Чернобыльский ветеран

В реестре предприятий указано, что Непримеров является председателем Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Много лет назад он подал петицию в Европарламент, где жаловался на права и финансовую поддержку ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.