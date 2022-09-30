ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спасательный департамент наградил знаками отличия 89 человек

За спасение жизней медали получили 59 человек, в их числе профессиональные и добровольные спасатели, полицейские, а также люди из других сфер спасения и 14 частных лиц.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, очень важно ценить спасателей, ведь именно чувство мисси заставляет людей защищать других, рискуя своим здоровьем и личным благополучием. «В то же время мы, как государство, должны понимать, что чувство миссии и признание на хлеб не намажешь, и это не дает личное благополучие и чувство защищенности для себя и своей семьи. Переговоры по государственному бюджету принесли нашим защитникам хорошие новости – вырастут как минимальная зарплата, так и зарплаты в области национальной безопасности в целом. Так мы сможем поддержать благополучие своих защитников в сегодняшней экономической ситуации», – сказал Ляэнеметс.

«Вместе с профессиональными спасателями на каждый пятый вызов реагируют и добровольные спасатели, беря на себя задачи, с которыми государство уже просто не справляется. Союз спасателей помогал украинским спасателям и медикам, собирая пожертвования для покупки необходимых вещей. Ваша работа замечается и ценится. Кроме этого, поддержка добровольных спасательных команд с каждым годом становится все сильнее», – заметил Ляэнеметс.