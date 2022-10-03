От редакции ⟩ Когда гость входит и не выходит

Эксперты говорят, что следующая на очереди проблема – обеспечение людей работой. Давление на рынок труда будет мощнейшим, и местные власти опасаются конфликтов на этой почве. Если же тысячи молодых мужчин останутся без работы и средств к существованию, это чревато ухудшением криминальной обстановки. Эстония пока смотрит на происходящее со стороны, ведь наше правительство закрыло границы еще до мобилизации. С учетом опыта азиатских стран это не вполне гуманное, но, видимо, прагматичное решение. В нашем случае все бытовые проблемы стали бы еще заметнее. Эстония приняла несколько десятков тысяч военных беженцев из Украины, и наш ресурс уже на пределе. Как страна справится даже с несколькими десятками новых иммигрантов – совершенно не понятно. С другой стороны, мы не должны закрываться от всех на засов: помощь людям, которых дома может ждать тюрьма или расправа из-за активной политической деятельности против путинского режима – это наша моральная, а иногда и юридическая обязанность.