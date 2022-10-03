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Электричество ⟩ Универсальную услугу введут незаметно

Карл-Роберт Пухм
Универсальную услугу введут незаметно
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Универсальную услугу введут незаметно.
Универсальную услугу введут незаметно. Фото: Postimees
  • C октября сотни тысяч договоров на электроэнергию будут заменены на универсальную услугу
  • Вся работа выполняется по умолчанию и автоматически
  • Тот, кто не хочет менять пакет, должен проинформировать об этом продавца электроэнергии

Зависшие серверы, перегруженные колл-центры и масса недовольных клиентов. Вероятно, именно такую картину мы увидели бы в первые дни октября, если бы тысячи потребителей электроэнергии ринулись переоформлять свои договоры на электроэнергию с одной лишь мыслью о том, что каждый потерянный день означает продолжение действия старого, более дорогого пакета.

Автоматический перевод на новую услугу

Во избежание подобного хаоса государство договорилось с продавцами энергии, что все потребители, которые выиграют от смены пакета, в октябре будут переведены на универсальную услугу автоматически. Предположительно, такими клиентами станут как владельцы биржевого пакета, так и те, у кого пакет с фиксированной ценой, но стоимость электроэнергии у них выше, чем в рамках универсальной услуги. При этом тайком никого переводить не будут. Продавец обязан за семь дней уведомить покупателя о переводе на универсальную услугу.

Пока еще никто не знает, сколько людей перейдет на универсальную услугу таким путем. Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) договорилось с продавцами электроэнергии, что цена универсальной услуги будет действовать задним числом. Другими словами, если клиента переводят на универсальную услугу, скажем, 12 октября, расчеты по новой цене все равно будут вестись с начала месяца.

Потребители, которые хотят отказаться от универсальной услуги, должны сообщить о своем решении продавцу электроэнергии не менее чем за два дня до вступления в силу новой цены. Однако, по оценке министерства, подавляющему большинству это окажется невыгодно. «Глядя на предстоящую зиму, уже сейчас понятно, что стоимость универсальной услуги будет ниже биржевой цены. Но если потребитель действительно считает, что управление своим потреблением позволит ему платить по биржевой цене меньше, чем за универсальную услугу, то у него есть такое право и такая возможность», – сказал руководитель отдела энергетических рынков МЭК Рейн Вакс (на фото).

Хотя цена универсальной услуги и основана на цене производства самых эффективных сланцевых станций Enefit Power, у разных продавцов электроэнергии она будет разной. Это связано с тем, что к цене, установленной Департаментом конкуренции, каждый продавец будет добавлять собственную маржу для покрытия операционных расходов и получения разумной прибыли.

Продавца сменить сложнее

Если у клиента возникнет желание уйти от продавца электроэнергии, который предлагает универсальную услугу по более высокой цене, сделать это будет не так уж и просто.

Об уходе к конкуренту сегодняшего продавца электроэнергии следует оповестить не менее чем за 14 дней до конца месяца. Из-за правила 14 дней в особенно неприятной ситуации окажутся те, кому нынешний продавец электроэнергии не предложит перейти на универсальную услугу. «Такие потребители составляют лишь мизерную часть от всех потребителей. Они смогут начать пользоваться универсальной услугой с 1 ноября. Для этого потребитель должен донести свое желание до одного из продавцов универсальной услуги», – советует Вакс.

Тех, кому удалось зафиксировать цену на электроэнергию на более низком уровне, чем стоимость универсальной услуги, переход не коснется. Подключиться к универсальной услуге они смогут по истечении действия текущего договора. Можно и отказаться от заключения договора с продавцом электроэнергии. В этом случае будет применяться стоимость общей услуги, которую с октября приравняют к цене универсальной.

Если универсальная услуга будет действовать до конца апреля 2026 года, то как минимум предстоящей зимой государство поможет бытовым потребителям, поддержав их дополнительными мерами.

Потребителям электроэнергии компенсируют до пяти центов за киловатт-час от среднемесячной цены электроэнергии без налога с оборота, если она будет превышать восемь центов за киловатт-час.

Это означает следующее. Если потребитель покупает электроэнергию по среднемесячной цене 18 центов за киловатт-час, то фактически он заплатит 13. А если среднемесячная цена составит 11 центов, государство компенсирует три цента за каждый киловатт-час. Компенсация будет выплачиваться всем бытовым потребителям вне зависимости от пакета, к которому они подключены. Для получения компенсации сам клиент ничего делать не должен.

Может стать доступной и для предприятий

Универсальная услуга и компенсация затрат на электроэнергию распространяются как на бытовых потребителей, так и на обслуживающих их юридических лиц – квартирные товарищества, управляющие фирмы и единицы местных самоуправлений.

Необходимо помнить, что управляющие фирмы-посредники могут стать источником проблем. «Если электроэнергию, отопление и газ предлагает управляющая фирма, это все усложняет. В этом случае продавец считает покупателя коммерческим объединением, которому не положена компенсация. Тогда управляющая фирма должна обратиться за компенсацией в Центр экологических инвестиций», – посоветовал Вакс.

Однако уже в прошлый четверг министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван представил в Рийгикогу проект поправок к Закону о рынке электроэнергии. Цель законопроекта – расширить универсальную услугу на малые предприятия, в которых работает менее 50 человек и годовой оборот которых (либо годовой объем баланса) не превышает 10 миллионов евро.

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