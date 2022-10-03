Электричество ⟩ Универсальную услугу введут незаметно

Автоматический перевод на новую услугу

Во избежание подобного хаоса государство договорилось с продавцами энергии, что все потребители, которые выиграют от смены пакета, в октябре будут переведены на универсальную услугу автоматически. Предположительно, такими клиентами станут как владельцы биржевого пакета, так и те, у кого пакет с фиксированной ценой, но стоимость электроэнергии у них выше, чем в рамках универсальной услуги. При этом тайком никого переводить не будут. Продавец обязан за семь дней уведомить покупателя о переводе на универсальную услугу.

Пока еще никто не знает, сколько людей перейдет на универсальную услугу таким путем. Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) договорилось с продавцами электроэнергии, что цена универсальной услуги будет действовать задним числом. Другими словами, если клиента переводят на универсальную услугу, скажем, 12 октября, расчеты по новой цене все равно будут вестись с начала месяца.