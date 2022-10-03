Универсальную услугу введут незаметно.

Автоматический перевод на новую услугу
Во избежание подобного хаоса государство договорилось с продавцами энергии, что все потребители, которые выиграют от смены пакета, в октябре будут переведены на универсальную услугу автоматически. Предположительно, такими клиентами станут как владельцы биржевого пакета, так и те, у кого пакет с фиксированной ценой, но стоимость электроэнергии у них выше, чем в рамках универсальной услуги. При этом тайком никого переводить не будут. Продавец обязан за семь дней уведомить покупателя о переводе на универсальную услугу.
Пока еще никто не знает, сколько людей перейдет на универсальную услугу таким путем. Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) договорилось с продавцами электроэнергии, что цена универсальной услуги будет действовать задним числом. Другими словами, если клиента переводят на универсальную услугу, скажем, 12 октября, расчеты по новой цене все равно будут вестись с начала месяца.
Потребители, которые хотят отказаться от универсальной услуги, должны сообщить о своем решении продавцу электроэнергии не менее чем за два дня до вступления в силу новой цены. Однако, по оценке министерства, подавляющему большинству это окажется невыгодно. «Глядя на предстоящую зиму, уже сейчас понятно, что стоимость универсальной услуги будет ниже биржевой цены. Но если потребитель действительно считает, что управление своим потреблением позволит ему платить по биржевой цене меньше, чем за универсальную услугу, то у него есть такое право и такая возможность», – сказал руководитель отдела энергетических рынков МЭК Рейн Вакс (на фото).