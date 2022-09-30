Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил Postimees сразу после решения президента Украины Владимира Зеленского подать официальную заявку на вступление в НАТО, что это был логичный и разумный шаг.
Министр обороны Певкур о заявке Украины в НАТО: вполне логичный и разумный шаг
«Этот шаг был ожидаем. Членство в НАТО давно является желанием Украины. Сейчас это скорее зависит от того, можно ли с точки зрения НАТО сделать что-то быстрее обычного или нет», – заявил он, добавив, что в случае с Финляндией и Швецией процесс несколько проще, поскольку их силы обороны уже давно сотрудничают с НАТО, и их возможности оценены.
Заявление Зеленского прозвучало вскоре после торжественной церемонии в Кремле, на которой Владимир Путин объявил об официальной аннексии четырех украинских областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской.
Сегодня западные лидеры последовательно осудили решение России.
«В какой-то степени это логическая противоположность. Если Россия думает, что может силой и свободно отобрать территории у страны, то, конечно, Украина хочет вернуть эти территории вместе со своими союзниками», – пояснил министр. – И это территории Украины, тут сомнений нет!»