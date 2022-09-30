Министр обороны Певкур о заявке Украины в НАТО: вполне логичный и разумный шаг

«Этот шаг был ожидаем. Членство в НАТО давно является желанием Украины. Сейчас это скорее зависит от того, можно ли с точки зрения НАТО сделать что-то быстрее обычного или нет», – заявил он, добавив, что в случае с Финляндией и Швецией процесс несколько проще, поскольку их силы обороны уже давно сотрудничают с НАТО, и их возможности оценены.