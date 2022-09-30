Глава МВД: людей без биометрических документов будут пускать в Эстонию, но проверки усилены

Отвечает Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс:

Данные МВД подтверждают, что со стороны России образовались большие очереди. Все лица, имеющие право на въезд в Эстонию, по-прежнему смогут въезжать в страну. В том числе смогут въехать в Эстонию все, кто имеет право на временную защиту, а также военные беженцы из Украины.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны особенно тщательно проверяют тех людей, у кого есть проблемы с документами. Люди с действующим проездным документом могут легче и быстрее пересечь границу с Эстонией. Из гуманных соображений людей без биометрических документов по-прежнему будут пускать в страну, но проверки их личности усилены для предотвращения возможных угроз. Во время контроля чиновники также получают представление о настроении человека и цели пересечения границы, но здесь следует подчеркнуть, что границы Эстонии открыты для украинских беженцев, и само по себе настроение человека не является основанием для запрета въезда в Эстонию.

Мы также уже знаем о распространении ложной информации о том, что Эстония рассматривает возможность закрытия своих пограничных пунктов для украинских военных беженцев. Еще раз подчеркиваю: наша граница открыта и останется открытой для украинских военных беженцев. Нынешняя безумная очередь и вытекающие из нее нечеловеческие условия – это результат действий России, по поводу которых мы ничего не можем прогнозировать.

Люди, которые сегодня пересекают нашу границу, часто истощены и простужены от ожидания на улице. Именно поэтому мы оказываем всестороннюю помощь беженцам после прохождения эстонского погранпункты – предлагаем горячую еду, питье и теплую комнату, где можно отдохнуть перед продолжением пути или дождаться встречи с людьми.