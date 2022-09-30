Прибывший в Старую гавань Таллинна немецкий фрегат ожидает гостей

Накануне немецкий фрегат провел совместные учения с минным тральщиком EML Sakala и катером EML Risto ВМС Эстонии. Моряки двух стран отработали передачу посылок в море, процедуры связи, маневрирование и поведение при встрече с неизвестным или враждебно настроенным малым судном.

3-го октября Германия отмечает День германского единства. В связи с этим экипаж немецкого фрегата зовет на борт своего корабля всех желающих. Посетить FGS Sachsen возможно в Старой гавани в воскресенье в промежутке между 13:00 и 16:00. Дополнительная информация о мероприятии находится здесь.