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Прибывший в Старую гавань Таллинна немецкий фрегат ожидает гостей

rus.postimees.ee
Прибывший в Старую гавань Таллинна немецкий фрегат ожидает гостей
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Фрегат ВМС Германии FGS Sachsen.
Фрегат ВМС Германии FGS Sachsen. Фото: Postimees

В пятницу в рамках запланированного официального визита в Старой гавани Таллинна пришвартовался фрегат ВМС Германии FGS Sachsen. В течение выходных корабль будет открыт для посещения всеми желающим.

Накануне немецкий фрегат провел совместные учения с минным тральщиком EML Sakala и катером EML Risto ВМС Эстонии. Моряки двух стран отработали передачу посылок в море, процедуры связи, маневрирование и поведение при встрече с неизвестным или враждебно настроенным малым судном.

3-го октября Германия отмечает День германского единства. В связи с этим экипаж немецкого фрегата зовет на борт своего корабля всех желающих. Посетить FGS Sachsen возможно в Старой гавани в воскресенье в промежутке между 13:00 и 16:00. Дополнительная информация о мероприятии находится здесь.

В понедельник, 3 октября, на борту корабля состоится торжественный прием представителей руководства стран Балтии и ВМС Эстонии, в котором также поучаствует командующий ВМС Германии вице-адмирал Яан Кристиан Каак.

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