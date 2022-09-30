«На мой взгляд, большая часть зарубежных СМИ, но также, к сожалению, и часть эстонской прессы, слишком упрощенно интерпретируют выступление президента Путина, они не удосуживаются копнуть глубже», – написал председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) на своей странице в Facebook.
Раймонд Кальюлайд: Путин ничего другого предложить не может
«Снова повторяется нарратив, что Путин угрожает ядерным оружием, и сейчас эта угроза еще больше, поскольку удары по Донбассу могут трактовать как прямое нападение на территорию РФ», – пояснил политик.
По словам Кальюлайд, разговоры о так называемой «новой реальности», в которой Россия может объявить завоеванные территории своими, а потому интерпретировать их освобождение Украиной как вторжение на российскую территорию, и использовать ядерное оружие для их защиты – полный бред. «Это было просто пиар-мероприятие, на котором пытались подбодбрить свой народ, дать ему какую-то победу, хотя Путину нечего предложить», – отметил Кальюлайд.
Политик подтвердил, что с точки зрения Украины и войны ничего не изменится, и сами россияне это понимают. «В этой войне Украине удалось применить силу и в Крыму, который Россия тоже пытается рассматривать как свою территорию, и ничего особенного не последовало. Боеспособность российской армии от этого выступления Путина не улучшится, на самом деле ничего не изменится», – написал Кальюлайд.
Кальюлайд добавил в посте, что Путину не нужно новое оправдание для применения ядерного оружия. «Он может использовать это оружие и лгать о причинах, как он до сих пор лгал о причинах всей этой войны. Решающее значение в этой игре имеет то, что ему об этом сказали американцы и объяснили каковы будут последствия", –написал политик.
По словам Кальюлайд, единственным заслуживающим внимания фактом было то, как испуганно выглядела большая часть так называемой политической элиты России.
«Кстати, сам Путин был в довольно хорошей форме, даже для себя, и некоторые смогли проявить немного решительности (господин Патрушев, например), но остальные все еще были в волнении. Медведев выглядел так, будто пил уже несколько недель, а потом кто-то помог ему и усадил. Матвиенко выглядела так, будто вот-вот заплачет или упадет в обморок», – описал увиденное Кальюлайд.
Кальюлайд заявил, что мировая общественность оказывает Украине медвежью услугу, если воспринимает сегодняшнее событие как своего рода повышение ставок или демонстрацию силы. «Мы должны прочитать по языку тела и состоянию этой компании людей, что сейчас настало время дать Украине в военном отношении то, о чем они просят, и помочь им добиться как можно большего успеха на фронте в ближайшем будущем, поскольку кажется, что время благоприятное. Настроение в Кремле явно плохое», – написал он.