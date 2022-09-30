Раймонд Кальюлайд: Путин ничего другого предложить не может

«Снова повторяется нарратив, что Путин угрожает ядерным оружием, и сейчас эта угроза еще больше, поскольку удары по Донбассу могут трактовать как прямое нападение на территорию РФ», – пояснил политик.

По словам Кальюлайд, разговоры о так называемой «новой реальности», в которой Россия может объявить завоеванные территории своими, а потому интерпретировать их освобождение Украиной как вторжение на российскую территорию, и использовать ядерное оружие для их защиты – полный бред. «Это было просто пиар-мероприятие, на котором пытались подбодбрить свой народ, дать ему какую-то победу, хотя Путину нечего предложить», – отметил Кальюлайд.

Политик подтвердил, что с точки зрения Украины и войны ничего не изменится, и сами россияне это понимают. «В этой войне Украине удалось применить силу и в Крыму, который Россия тоже пытается рассматривать как свою территорию, и ничего особенного не последовало. Боеспособность российской армии от этого выступления Путина не улучшится, на самом деле ничего не изменится», – написал Кальюлайд.

Кальюлайд добавил в посте, что Путину не нужно новое оправдание для применения ядерного оружия. «Он может использовать это оружие и лгать о причинах, как он до сих пор лгал о причинах всей этой войны. Решающее значение в этой игре имеет то, что ему об этом сказали американцы и объяснили каковы будут последствия", –написал политик.