ЕС ввел более жесткие правила выдачи виз гражданам России

Тысячи россиян сбежали из России после того, как Кремль объявил частичную мобилизацию для войны против Украины. Большинство сбежало в соседние страны, которые не являются членами ЕС.

Новые правила предусматривают более жесткий контроль и более долгий период ожидания для российских граждан, обращающихся за краткосрочными шенгенскими визами.

У европейской погранохраны появится больше свободы для того, чтобы оценивать выданные ранее визы, отклонять или аннулировать их.

Некоторые страны ЕС потребовали полного запрета на выдачу виз российским гражданам.

Новые правила введены с учетом рисков для безопасности в то время, когда Россия эскалирует военное присутствие в Украине, сказала журналистам еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Согласно правилам ЕС, добивающиеся шенгенской визы россияне должны обращаться за ней в стране проживания, как правило это Россия.

Они должны предъявить уважительную причину для поездки, в противном случае их заявке придадут в консульствах ЕС самый низкий приоритет.

Документы, доказывающие, что человек покинет Шенген до истечения трехмесячного срока, будут основательно изучаться.

Кроме того, не будет признаваться обязательная медицинская страховка, гарантированная российскими страховыми компаниями. Это жесткое условие, поскольку россияне во многом исключены с западных рынков.