Пт, 30.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент Азербайджана обещает увеличить поставки газа в Евросоюз

rus.postimees.ee
Президент Азербайджана обещает увеличить поставки газа в Евросоюз
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Evija Trifanova

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в пятницу в Софии, что Баку является надежным партнером, который выполнит свое обещание удвоить поставки газа в Евросоюз к 2027 году.

Ильхам Алиев в субботу находится в Софии, чтобы открыть новый газопровод из Азербайджана в Болгарию. В церемонии также примет участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Раньше Болгария получала газ из России, но в апреле это прервалось из-за войны в Украине.

Президент Болгарии Румен Радев подчеркнул важность нового газопровода не только для Болгарии, но и для всего континента.

«Это решительно изменит энергетическую карту Европы», – сказал он.

Ключевые слова
Наверх