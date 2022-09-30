Президент Азербайджана обещает увеличить поставки газа в Евросоюз

Ильхам Алиев в субботу находится в Софии, чтобы открыть новый газопровод из Азербайджана в Болгарию. В церемонии также примет участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Раньше Болгария получала газ из России, но в апреле это прервалось из-за войны в Украине.

Президент Болгарии Румен Радев подчеркнул важность нового газопровода не только для Болгарии, но и для всего континента.