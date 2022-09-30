Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в пятницу в Софии, что Баку является надежным партнером, который выполнит свое обещание удвоить поставки газа в Евросоюз к 2027 году.
Президент Азербайджана обещает увеличить поставки газа в Евросоюз
Президент Азербайджана обещает увеличить поставки газа в Евросоюз
Ильхам Алиев в субботу находится в Софии, чтобы открыть новый газопровод из Азербайджана в Болгарию. В церемонии также примет участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Раньше Болгария получала газ из России, но в апреле это прервалось из-за войны в Украине.
Президент Болгарии Румен Радев подчеркнул важность нового газопровода не только для Болгарии, но и для всего континента.
«Это решительно изменит энергетическую карту Европы», – сказал он.
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