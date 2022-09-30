Норвегия получит помощь от Великобритании, Германии и Франции для повышения безопасности на морских нефтяных объектах после повреждения трубопровода Nord Stream.
Норвегия получит помощь для защиты энергетического сектора
Норвегия получит помощь для защиты энергетического сектора
Премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил в пятницу, что Норвегия, которая стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, примет военную помощь от Франции, Германии и Великобритании для защиты своего нефтегазового сектора.
«Мы ведем переговоры с нашими союзниками об увеличении военного присутствия в этом секторе Норвегии, и мы одобрили вклад Германии, Франции и Великобритании», – сказал премьер-министр на пресс-конференции.
Такие шаги Осло предпринял после того, как в Балтийском море произошла утечка газопровода «Северный поток» в результате предполагаемого саботажа.