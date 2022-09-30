Норвегия получит помощь для защиты энергетического сектора

Премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил в пятницу, что Норвегия, которая стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, примет военную помощь от Франции, Германии и Великобритании для защиты своего нефтегазового сектора.

«Мы ведем переговоры с нашими союзниками об увеличении военного присутствия в этом секторе Норвегии, и мы одобрили вклад Германии, Франции и Великобритании», – сказал премьер-министр на пресс-конференции.