Пт, 30.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Норвегия получит помощь для защиты энергетического сектора

AFP/BNS
Норвегия получит помощь для защиты энергетического сектора
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нефтяная платформа Equinor в Северном море.
Нефтяная платформа Equinor в Северном море. Фото: Ints Kalnins

Норвегия получит помощь от Великобритании, Германии и Франции для повышения безопасности на морских нефтяных объектах после повреждения трубопровода Nord Stream.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил в пятницу, что Норвегия, которая стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, примет военную помощь от Франции, Германии и Великобритании для защиты своего нефтегазового сектора.

«Мы ведем переговоры с нашими союзниками об увеличении военного присутствия в этом секторе Норвегии, и мы одобрили вклад Германии, Франции и Великобритании», – сказал премьер-министр на пресс-конференции.

Такие шаги Осло предпринял после того, как в Балтийском море произошла утечка газопровода «Северный поток» в результате предполагаемого саботажа.

Ключевые слова
Наверх