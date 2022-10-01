Репортаж: что сейчас происходит за закрытыми дверями Национальной библиотеки

В пятницу библиотека приоткрыла двери для журналистов, чтобы показать, на какой стадии находится реконструкция главного книжного собрания страны. Самые пыльные и грязные работы закончены, и сейчас можно представить, как будет выглядеть здание изнутри после сноса всех ставших ненужными стен. Да, снаружи библиотека останется прежней, никаких изменений сделать нельзя – все-таки памятник! А вот внутри…