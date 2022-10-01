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Репортаж: что сейчас происходит за закрытыми дверями Национальной библиотеки

Фото и видео
Вера Копти
Репортаж: что сейчас происходит за закрытыми дверями Национальной библиотеки
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В пятницу библиотека приоткрыла двери для журналистов, чтобы показать, на какой стадии находится реконструкция главного книжного собрания страны. Самые пыльные и грязные работы закончены, и сейчас можно представить, как будет выглядеть здание изнутри после сноса всех ставших ненужными стен. Да, снаружи библиотека останется прежней, никаких изменений сделать нельзя – все-таки памятник! А вот внутри…

Очищенные от штукатурки стены демонстрируют разнообразные виды кирпича, из которого они были сложены в пору тотального дефицита. Библиотека строилась в конце 80-х, и со стройматериалами были проблемы. Из одного участка стены даже достали оштукатуренный ватник – фуфайку, как говорит Янне Андерсоо

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