«Не напугает»: как Запад реагирует на речь Путина об аннексии четырех регионов

Вскоре после выступления Владимира Путина в Кремле Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена: «Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое пренебрежение по отношению к миролюбивым государствам по всему миру».

«Не следует заблуждаться: эти действия не имеют легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя её позиции в военном и дипломатическом плане, в том числе посредством дополнительной помощи в области безопасности в размере $1,1 млрд, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе», – отмечается в заявлении.

Несколько позже Байден дал еще несколько устных комментариев на ту же тему.

«Америка и ее союзники не испугаются, я подчеркиваю, не испугаются Путина, его бездумных слов и угроз. Он нас не запугает», – сказал президент США.