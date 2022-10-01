Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

Издание The Japan Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии пишет, что обе ракеты упали в море, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

По данным южнокорейских военных, ракеты малой дальности были выпущены в районе 7 утра местного времени (около часа ночи в Эстонии) в субботу, 1 октября. Ракеты пролетели около 350 км, максимальная высота достигала 30 км, сообщили в ОКНШ.