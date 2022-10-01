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Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря
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Две баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 км, сообщают военные Южной Кореи. Это уже четвертые ракетные испытания Пхеньяна за неделю.
Две баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 км, сообщают военные Южной Кореи. Это уже четвертые ракетные испытания Пхеньяна за неделю. Фото: LEE JIN-MAN/AP/SCANPIX

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, передает DW.

Издание The Japan Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии пишет, что обе ракеты упали в море, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

По данным южнокорейских военных, ракеты малой дальности были выпущены в районе 7 утра местного времени (около часа ночи в Эстонии) в субботу, 1 октября. Ракеты пролетели около 350 км, максимальная высота достигала 30 км, сообщили в ОКНШ.

Это уже четвертый пуск ракет Пхеньяном за неделю. В частности, КНДР провела испытание двух баллистических ракет 29 сентября, всего через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис покинула Южную Корею.

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