Автомобиль сбил двух велосипедистов: водитель скрылся с места ДТП

Около 19:56 в городе Килинги-Нымме в волости Саарде в Пярнумаа произошло ДТП, когда на неосвещенной темной улице автомобиль Opel Zafira Tourer сбил двух велосипедистов. Водитель скрылся с места происшествия. На велосипедах не было фонарей и отражателей. Один из велосипедистов, 57-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в Пярнускую больницу. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.