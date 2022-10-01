В пятницу, 30 сентября, вечером в волости Саарде за короткий промежуток времени произошли два тяжелых ДТП, в которых пострадали велосипедист и несовершеннолетний пешеход, говорится в сводке полиции.
Автомобиль сбил двух велосипедистов: водитель скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил двух велосипедистов: водитель скрылся с места ДТП
Около 19:56 в городе Килинги-Нымме в волости Саарде в Пярнумаа произошло ДТП, когда на неосвещенной темной улице автомобиль Opel Zafira Tourer сбил двух велосипедистов. Водитель скрылся с места происшествия. На велосипедах не было фонарей и отражателей. Один из велосипедистов, 57-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в Пярнускую больницу. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.
В 20:40 в деревне Марана в волости Саарде в Пярнумаа 34-летняя женщина на автомобиле Renault Kadjar сбила 14-летнего мальчика. Юного пешехода доставили в Пярнускую больницу. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.
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