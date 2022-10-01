Экс-премьер России назвал три фактора, которые могут привести к отставке Путина

«Мне не кажется, что в ближайшем кругу Путина есть кто-то, кто мог бы заставить его уйти, – сказал экс-премьер. – Путин должен сам прийти к этому пониманию. Я считаю, что три фактора, которые одновременно становятся сильнее, могут привести Путина к этому решению – в каком-то смысле исчезнуть».