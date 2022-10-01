Цена универсальной услуги заставила Eesti Energia скрежетать зубами

Причина недовольства Eesti Energia заключается в том, что цена, установленная Департаментом конкуренции, совсем не та, которую Enefit Power представила департаменту на утверждение 26 августа. Дочернее предприятие Eesti Energia хотело предложить универсальную услугу по цене производителя 181,3 евро за мегаватт-час, но Департамент конкуренции посчитал, что такая высокая плата принесет государственному предприятию необоснованно высокую прибыль. Цена, представленная производителем, осталась неутвержденной, и, на радость потребителю, за услугу была установлена ​​цена почти на 30 евро ниже той, что предлагала госкомпания. По закону регулятор имел на это полное право, поэтому у Enefit Power изначально нет иного выбора, кроме как начать посредничество между продавцами электроэнергии по установленной цене.