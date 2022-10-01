Россия угрожает ядерным оружием. Как США будут отвечать, если Путин его применит?

Большинство обычных российских самолетов, наряду с обычными ракетами и ракетными установками, могут доставлять тактическое ядерное оружие. Это оружие предназначено для более узкого и целенаправленного использования на поле боя, чем стратегическое оружие, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, которые подают сигналы, когда их подразделения приведены в состояние боевой готовности или собраны на учениях.

США могут не узнать, когда российские силы заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы. Как отмечает издание, проблема становится все более неприятной, поскольку российские войска изо всех сил пытаются вернуть себе инициативу в Украине, и появляются признаки того, что Путин становится все менее популярным дома, особенно после того, как он отдал приказ об «ограниченном» призыве в армию.

«Мы внимательно следим за этим», – сказал правительственный чиновник, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы, который, как и другие люди, опрошенные Politico, не имел права выступать публично.

Дополнительные разведывательные средства США и союзников развернуты в воздухе, космосе и киберпространстве. Для анализа действий российских подразделений в полевых условиях в Украине активнее используются коммерческие спутники для съемки Земли. Еще одним объектом внимания является российский Калининград, где Кремль установил гиперзвуковые ракеты, сообщают источники американского издания.