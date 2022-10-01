Вашингтон предупреждает Москву о «катастрофических» и «ужасающих» последствиях применения ядерного оружия против Украины, но детали ответного плана США намеренно не разглашаются. Другими словами план имеется, но о нем Кремлю сообщили в частном порядке, пишет «Новая Газета. Европа».
Россия угрожает ядерным оружием. Как США будут отвечать, если Путин его применит?
«Мы сообщили русским, какими могут быть последствия, но мы были осторожны в том, чтобы говорить об этом публично… Мы хотим дать понять в принципе, что будут катастрофические последствия, но не участвовать в риторической игре "око за око", – заявил прессе советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. – Предыдущие ссылки российского президента на ядерный потенциал его страны не удержали нас от поставок Украине оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, и нынешние упоминания этого потенциала не удержат нас сейчас».
Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью программе «60 минут» телеканала CBS предупредил Россию, что угроза применить ядерное оружие со стороны Путина («это не блеф», как выразился российский президент) является «безответственной риторикой». «Мы очень ясно дали русским понять, что нужно прекратить пустые разговоры о ядерном оружии», – сказал Блинкен. – Очень важно, чтобы Москва слышала и знала, что последствия будут ужасающими… Россия очень хорошо понимает, что будут делать США в ответ на применение ядерного оружия в Украине, потому что мы им это объяснили».
На следующий день после заявлений двух американских чиновников, отвечающих за внешнюю политику, Кремль, можно сказать, подтвердил, что вопрос обсуждался. Дмитрий Песков заявил, что официальные лица США и России время от времени («очень спорадически») контактировали по ядерным вопросам.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в использовании ядерного оружия для шантажа.
«Возможно, вчера это был блеф. Теперь это может стать реальностью, – сказал Зеленский американскому каналу CBS. – Я не думаю, что он блефует».
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель также призвала отнестись к словам российского президента с полной серьезностью.
Выступая с трибуны ООН через несколько часов после завуалированной угрозы Путина применить ядерное оружие в конфликте с Украиной, президент Байден отметил: «Ядерную войну нельзя выиграть, и ее никогда не должно быть».
Вашингтон посылает разные сигналы. С одной стороны, официальная позиция остается прежней. В настоящее время Соединенные Штаты не наблюдают никаких признаков подготовки к применению ядерного оружия российскими войсками, при этом «очень серьезно» воспринимая последние угрозы Владимира Путина, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Что касается каких-либо доказательств [подготовки ядерной атаки] — мы не видели этого на данный момент, – сказала пресс-секретарь американского президента. – Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики в настоящее время».
С другой стороны, ситуация изменилась после проведения «референдумов» о вступлении в состав РФ оккупированных частей Украины. Президент Байден назвал эти мероприятия «фиктивными». Путин объявил, что ядерное оружие может быть использовано в ответ на любое вторжение или нападение на РФ, заставив американскую администрацию задаться вопросом, имел ли он в виду области Украины, которые Москва аннексирует посредством «референдумов», результаты которых абсолютно неправдоподобны.
Важно, что Вашингтон не ставит Киеву условие не применять современное американское оружие на оккупированных территориях Украины, где проводилась «операция референдум». Как напоминает Wall Street Journal, чтобы контролировать риск эскалации и предотвратить глобальную войну (как и в случае необъявления НАТО воздушного пространства Украины «бесполетной зоной»), президент Байден заявил в мае, что США не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут поражать цели на территории России. Белый дом воздержался от предоставления украинцам армейских тактических ракетных комплексов или ATACMS, дальность действия которых составляет свыше 300 км. Вместо этого США предоставили Украине управляемые ракеты с дальностью до 80 км (HIMARS). И предоставил это оружие только после того, как заручился обязательством Украины не использовать ракетные системы для нанесения ударов по территории России.
Теперь удар американских ракет по вновь аннексированным областям Украины, которые будут считаться РФ своей территорией, Кремль может использовать поводом для применения ядерного оружия. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новая территория, юридически вошедшая в состав России, будет находиться под «полной защитой государства».
Официальные лица США в свою очередь подтвердили, что администрация Байдена никогда не признает территорию Украины российской.
Издание Politico, ссылаясь на пятерых нынешних и бывших американских чиновников, сообщает, что США и союзники активизируют все виды разведки, чтобы выявить любые действия российских военных или сообщения, которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине. Есть серьезная проблема – признаки того, что «эксцентричный российский лидер» (определение Politico) решил «совершить немыслимое – в отчаянной попытке перехватить инициативу или заставить международное сообщество выполнить свои требования», – могут появиться слишком поздно.
Большинство обычных российских самолетов, наряду с обычными ракетами и ракетными установками, могут доставлять тактическое ядерное оружие. Это оружие предназначено для более узкого и целенаправленного использования на поле боя, чем стратегическое оружие, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, которые подают сигналы, когда их подразделения приведены в состояние боевой готовности или собраны на учениях.
США могут не узнать, когда российские силы заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы. Как отмечает издание, проблема становится все более неприятной, поскольку российские войска изо всех сил пытаются вернуть себе инициативу в Украине, и появляются признаки того, что Путин становится все менее популярным дома, особенно после того, как он отдал приказ об «ограниченном» призыве в армию.
«Мы внимательно следим за этим», – сказал правительственный чиновник, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы, который, как и другие люди, опрошенные Politico, не имел права выступать публично.
Дополнительные разведывательные средства США и союзников развернуты в воздухе, космосе и киберпространстве. Для анализа действий российских подразделений в полевых условиях в Украине активнее используются коммерческие спутники для съемки Земли. Еще одним объектом внимания является российский Калининград, где Кремль установил гиперзвуковые ракеты, сообщают источники американского издания.
Бывший высокопоставленный чиновник совета национальной безопасности, который до сих пор консультирует стратегическое командование США сказал, что задействован весь набор инструментов для сбора разведывательных данных: от шпионов до методов подслушивания, чтобы определить, будет ли отдан такой приказ, или какие конкретные российские подразделения, которые, как считается, прошли подготовку по использованию тактического ядерного оружия, могут его выполнять. Задача является чрезвычайно сложной, потому что у России есть 23 различных системы вооружений, способные нести как обычные, так и ядерные заряды, многие из которых уже используется в Украине.
«Почти каждое оружие, которое есть у русских, способно нести ядерное оружие: артиллерийская система, система ПВО, торпеда, крылатая ракета». Чиновник администрации США привел в пример систему баллистических ракет «Искандер», которая может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.
Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию, предупреждая, что лица с двойным гражданством могут подлежать мобилизации в армию РФ. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», – предупредило посольство.
Как отмечает обозреватель издания Bloomberg Андреас Клут, в случае, если тактическое ядерное оружие будет все-же применено, у Вашингтона имеется четыре варианта ответа.
- «Невоенный»: США резко ужесточают санкции против РФ, посылают Украине больше оружия и укрепляют восточные границы НАТО, размещая там военнослужащих и, главное, ядерное оружие. Присоединится ли Индия и Китай к санкциям в случае начала ядерной войны? Этот вопрос задают в Вашингтоне очень многие. Для Китая ситуация с Украиной проецируется на конфликт с Тайванем с одной существенной разницей. Президент Байден неоднократно обещал, что армия США вмешается, если КНР попытается решить проблему военным путем. В случае Украины он, напротив, отвергал возможность прямого военного участия США. Андреас Клут полагает, что Путин может посчитать невоенный ответ «несерьезным» и продолжить ядерные удары. Иранские муллы и Северная Корея также решат, что ядерный шантаж эффективен и остается без ответа.
- «Око за око». В ответ на малую ядерную бомбу, примененную в Украине, Вашингтон может сбросить аналогичную — например, в Арктике. Как полагает обозреватель Bloomberg, такой вариант ближе всего к «концу света». Российский президент решит, что отступать уже некуда. Чтобы показать миру напоследок, «кто круче», он может нанести новый удар. У России тактических ядерных ракет в 100 больше, чем у США, напоминает эксперт.
- Удар обычными неядерными силами по российскому военному объекту, например, по тому, откуда будет нанесен удар по Украине. Проблема в том, что снова Путин может решить что ответ «неадекватный» и продолжить шантаж на новом уровне. Союзники США будут разочарованы.
- Свержение режима. Исключительно в частном порядке Байден мог уже предупредить Путина об этом: ты нанесешь ядерный удар и немедленно потеряешь всё: и власть, и жизнь. Этот вариант не нуждается в комментировании. Его публично не обсуждают, что естественно.
Мэтью Крёниг, исполняющий обязанности директора Центра стратегии и безопасности Скоукрофта, в прошлом – сотрудник Пентагона и разведки при администрациях Буша-младшего, Обамы и Трампа полагает, что лучшим ответом на возможный ядерный тактический удар России станет сочетание двух вариантов:
«Невоенный»-интенсификация усилий по противодействию российской агрессии в Украине и ограниченный «удар с применением обычных вооружений» по российским силам или базам, которые запустили ядерную бомбу.
Крёниг объясняет, что ядерный ответный удар Америки, с одной стороны, скорее всего, укрепит сдерживание противника, приведет к уверенности союзников и восстановит глобальное табу на применение ядерного оружия в будущем, продемонстрировав, что страны не могут применять ядерное оружие без ужасных последствий. И союзники, и противники могут быть удивлены или воспринять как слабость, если Соединенные Штаты не ответят тем же на ядерный удар по Украине.
С другой стороны, он также может спровоцировать ответный ядерный удар со стороны России, что повысит риск более крупного обмена ядерными ударами и дальнейшей глобальной катастрофы.
Часть американских военных экспертов полагают, что путинский режим захочет специально продемонстрировать приготовления к применению «оружия судного дня», тем самым – телеграфировать о своих намерениях в надежде получить дополнительные политические, дипломатические рычаги давления.
«Я думаю, что русские, если они собираются сделать это, попытаются подать сигнал, – сказал Politico Франклин Миллер, ветеран Пентагона и сотрудник совета национальной безопасности по ядерной политике в администрации Буша-младшего. – Демонстративно устраивали бы вывоз ядерных снарядов из спецхранилищ. Нам подскажут, что боеприпасы перебрасывают с центральных складов на огневые части».
Миллер, который сейчас является консультантом в The Scowcroft Group, полагает, что другой сценарий может включать только «несколько минут» предварительного уведомления.
Многие эксперты полагают, что официальный ответ Вашингтона на угрозу именно таким и должен быть. Размытым и, в конечном счете, не обязывающим к принятию только одного возможного сценария. Если верить тройке Байден-Блинкен-Салливан, все детали Москве уже сообщили. В частном порядке.