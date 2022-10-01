Фото ⟩ Открытие нового продуктового магазина вызвало ажиотаж

По словам старейшины волости Харку Эрика Сандла, район Харкуярве быстро стал популярным, поэтому появление магазина было очень ожидаемым. «Приятно видеть, что люди хотят жить в нашей волости – в начале лета мы преодолели отметку в 17 000 человек, а к сентябрю у нас уже 17 200 жителей. С ростом численности населения растут и обязанности, потребность в новых инвестициях и необходимость постоянного развития инфраструктуры. Я рад, что торговая сеть Prisma открывает второй магазин в нашей волости в дополнение к магазину в Тискре. Roo Prisma будет обслуживать район Харкуярве, что позволит сделать товары и услуги еще ближе к местным жителям и создать в волости новые рабочие места», – заявил старейшина Сандла.

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, в этом году торговая сеть стремительно расширилась. «С появлением Roo Prisma мы празднуем в этом году открытие уже третьего нового магазина. Открытие в этом году магазинов в Рапла и Маарду подтверждает тенденцию, что районы вокруг Таллинна постоянно развиваются, и что ассортимент товаров Prisma пользуется в этих регионах популярностью», – сообщил он.

По словам директора по строительству Capital Mill, застройщика Roo Prisma, Сильвера Неэмело, они уделяют большое внимание созданию экологически устойчивых решений. «Все здание было спроектировано и построено в соответствии с требованиями класса энергоэффективности А. В Roo Prisma мы используем только энергосберегающее светодиодное освещение и различные системы энергоэффективности при строительстве технических систем», – сказал Неэмело.

Помимо супермаркета Prisma в новом центре также будут располагаться Apotheka, PetCity и Chopsticks. В центре будет создано около 45 новых рабочих мест, более половины из которых – в Prisma.