Министр обороны Латвии: Путин загнал себя в угол

По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, является ответом на дальнейшую эскалацию со стороны России, которая не только организует незаконные «референдумы», но и аннексирует оккупированные территории.

«Как НАТО, мы всегда открываем свои двери для любой страны, которая хочет присоединиться, но мы тщательно рассмотрели эту заявку, и я не думаю, что в данных обстоятельствах это могло произойти сразу, потому что есть процедуры и государства-члены. Я допускаю, что, возможно, не все страны сразу захотят принять такую ​​заявку, как было в случае с Финляндией и Швецией. В любом случае заявка в НАТО должна послужить сдерживающим фактором», – заверил Пабрикс.

Комментируя объявление США о новых жестких санкциях против России, латвийский политик высказался, что санкции следует рассматривать в совокупности с военной помощью Украине. По его оценке, в долгосрочной перспективе это означает, что российская экономика пострадает еще больше, а в краткосрочной перспективе военная помощь может еще больше сокрушить ослабевшую российскую армию. Кроме того, таким образом у украинцев появляется все больше возможностей быстро отвоевать оккупированные Россией территории, уверен Пабрикс.

Как сообщалось, президент Украины Зеленский заявил в пятницу, 30 сентября, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО.