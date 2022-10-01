Государство выделит 1 миллион евро русскоязычным СМИ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, отметив, что этой поддержкой государство хочет повысить способность русскоязычных изданий частных СМИ производить оригинальный контент и транслировать профессиональную и сбалансированную актуальную информацию на русском языке.

В 2023 году государство направит один миллион евро на реализацию культурной и спортивной программы Ида-Вирумаа, чтобы перевести ее с проектной на программную. Новый бюджет сферы культуры также поможет сохранить язык и культуру украинских беженцев войны и производить качественный русскоязычный контент для частных медиаканалов.

«Одной из гарантий безопасности эстонского государства является чувство уверенности живущих здесь людей. Сплоченное и бережливое общество – это общая ответственность всех жителей Эстонии», – отметила министр культуры Пирет Хартман.

«Культурная жизнь в Ида-Вирумаа требует большего внимания – культурная деятельность Ида-Вирумаа должна перейти от проектной к программной и быть последовательной, чтобы обогатить культурное пространство. В то же время мы должны продолжать поддерживать адаптацию украинских военных беженцев и изучение ими эстонского языка, а также сохранение связи с родным языком и культурой. В создании единой Эстонии очень важную роль играют культура и спорт, которые создают общее пространство общения и ценностей».

По оценке Министерства культуры, важную роль в формировании чувства общности играет организация регулярных совместных мероприятий, проведение общеэстонских мероприятий в регионе. Целью является поддержка серии мероприятий, программ, состоящих из различных взаимосвязанных мероприятий.

На сохранение языка и культуры украинских беженцев войны из госбюджета следующего года будет выделено 100 000 евро. Новая мера поддержки направлена ​​на детей и молодежь из числа украинских военных беженцев, которым будут предложены уроки украинского языка и культуры. С точки зрения интеграции важно, чтобы военные беженцы знакомились с эстонской культурой, ценя и сохраняя при этом свою родную культуру. Это положительно влияет на этническую и государственную идентичность национальных меньшинств, их знание родного языка и участие в общественной жизни.

В предстоящем году будет реализована совместная швейцарско-эстонская программа сотрудничества на 2021-2029 годы, и Министерство культуры может реализовать в общей сложности 8,2 миллиона евро из программы повышения социальной интеграции. Объем финансирования следующего года – 700 000 евро. Соответствующие мероприятия направлены на поддержку культурной и языковой интеграции.