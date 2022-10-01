Видео погони ⟩ Водитель в попытке скрыться от полиции доехал до эстонско-российской границы

Утром 23 сентября в Нарве полицейский патруль заметил автомобиль, о котором ранее поступила информация, что водитель данного транспортного средства может находиться в запрещенном состоянии. Водителю был дан сигнал остановиться, который тот проигнорировал, сообщило Нарвское отделение полиции в соцсетях.

Стражи порядка отметили, что особенным в этой погоне было то, какую конечную точку водитель выбрал – Нарвcкий пограничный пункт. «После окончания дороги водитель тоже понял, что ехать некуда», – подытожили в полиции.