Неделю назад полицейский патруль в Нарве преследовал водителя, который подозревался в вождении в нетрезвом виде и отказался останавливаться. Погоня неожиданно завершилась у погранпункта.
Видео погони ⟩ Водитель в попытке скрыться от полиции доехал до эстонско-российской границы
Водитель в попытке скрыться от полиции доехал до эстонско-российской границы
Утром 23 сентября в Нарве полицейский патруль заметил автомобиль, о котором ранее поступила информация, что водитель данного транспортного средства может находиться в запрещенном состоянии. Водителю был дан сигнал остановиться, который тот проигнорировал, сообщило Нарвское отделение полиции в соцсетях.
Стражи порядка отметили, что особенным в этой погоне было то, какую конечную точку водитель выбрал – Нарвcкий пограничный пункт. «После окончания дороги водитель тоже понял, что ехать некуда», – подытожили в полиции.
Начальник патрульной службы Нарвского отделения полиции напоминает, что вождение в нетрезвом виде запрещено, а отказ остановиться только усугубляет положение нарушителя.
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